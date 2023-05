I 2016 kom en 19-årig knægt til danskerholdet Coloquick Cult.

Her tog sportsdirektør Christian 'Gummisko' Andersen hurtigt den unge mand under sine vinger og var gennem både op- og nedture med ham.

I små tre år kørte Jonas Vingegaard for holdet, inden det var tid til større udfordringer.

På Coloquick Cult mødte danskeren også sin kæreste, Trine Marie Hansen, der var marketingchef på mandskabet.

- De har oparbejdet en utrolig styrke sammen. Der er ingen tvivl om, at det kommer ham til gode i enhver henseende, at han har nogen at støtte sig op ad, siger Christian Andersen til Ekstra Bladet.

Trine og Frida var klar til at tage imod deres kæreste og far lige efter enkeltstarten, der var næstsidste etape under sidste års Tour. Foto: Claus Bonnerup

- Det er utrolig vigtigt med Trine, men Frida har givet ham en ny dimension i hans liv.

- Det er en åbenbaring for ham, da hun kommer til verden. Det tror jeg, at alle, der har fået børn, kan tale med om. Det har givet Jonas endnu mere styrke.

Taler sjældent om cykling

Til Vingegaards første løb efter Tour-sejren, Cro Race i september, og blandt andet også til Paris-Nice krydsede Vingegaard og Christian Andersens veje, da sportsdirektøren var af sted med Uno-X.

- Vi snakker ikke sammen en gang en ugen, men hver gang vi mødes. Han er et fantastisk menneske, der forstår at holde benene på jorden, og det har også en stor betydning for, at han kan lykkes med de ting, han har foran sig.

Vingegaard og Christian Andersen fik eksempelvis sludret en del under Cro Race i Kroatien. Foto: Claus Bonnerup

- Vi snakker ikke ret meget om cykling. Vi snakker om alt muligt andet, fordi det handler jo om alt muligt andet.

- Selvom cykling fylder utrolig meget i hans liv, så er det alt det omkring ham, der gør, at det kan lykkes at lave resultaterne.

- Han bliver bedre og bedre i forhold til at kunne tage imod og løse forskellige opgaver.

Kan kapere tingene

Og udviklingen siden dagene på Coloquick Cult har - ganske indlysende - også været enorm.

- Den person, han var, da han kom til holdet, første gang jeg mødte ham, og så den person, han er i dag ... han er en lige så sød og rar fyr, men han har udviklet sig rigtig, rigtig meget.

- Han kan kapere tingene meget bedre. Han er blevet dannet som menneske. Nu er han ikke bare Jonas på 18-19 år. Han har styrket sig på alle parametre.

Vingegaard er på højdetræningslejr den kommende tid. Herefter venter Critérium du Dauphiné, inden det 1. juli går løs med Tour de France-forsvaret.