Danmarks store OL-satsning i banecykling risikerer at smuldre.

Det frygter Danmarks Cykle Union (DCU), som måske må se Ballerup Super Arena blive omdannet til et af de centre, der skal bruges til at vaccinere danskerne mod coronavirus.

Sker det, vil det danske håb om at vinde flere medaljer af højeste karat ved næste års sommer-OL i Tokyo blive kraftigt svækket, mener DCU's elitechef, Morten Bennekou.

- Det er en katastrofe. Det er ikke et for stort ord at bruge. Det er en bombe under vores forberedelser, i og med at det vil betyde, at vi rent faktisk ikke kan forberede os.

- Ballerup Super Arena er den eneste helt regulære cykelbane, vi har i Danmark. Alt, hvad vi planlægger af både træning og teknologisk udvikling, som vi arbejder med på ugentlig basis, vil være kastet i havet.

- Min første indskydelse er, at de to OL-medaljer, som vi har arbejdet på i fire til otte år, og som vi har som målsætning at vinde i Tokyo i 2021, vil blive meget svære at opnå, siger Morten Bennekou.

Ifølge elitechefen fik DCU mandag eftermiddag at vide, at Region Hovedstaden ønsker at bruge arenaen som vaccinationscenter fra januar og minimum ti måneder frem.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Region Hovedstaden.