- Det er en kæmpebrøler

Tour-direktør Christian Prudhomme gjorde øjensynligt i nælderne, da han i utide kom til at udråbe København som vært for Tour-starten i 2021 på fransk radio

Hvis det, der skete onsdag, da Tour-direktør Christian Prudhomme lagde vejen forbi en tilfældig fransk radiostation, faktisk var præsentationen af København som startby for Tour de France 2021, var det den mindst spektakulære offentliggørelse af den prestigefyldte ’Le Grand Départ’ nogensinde.

Det er i givet fald en pinlig fornærmelse af de danske ildsjæle, der i flere år for egen regning har lagt et kæmpe arbejde i at trække løbet til Danmark. Det mener Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen.

- Det er en højst mærkværdig måde at formidle nyheden på. Jeg tror, man kan føle sig sikker på, at løbet faktisk kommer til Danmark, men at det skulle blive offentliggjort på denne måde, er en kæmpe brøler, siger Michael Rasmussen.

- Normalt forsømmer ASO (Tour-arrangør, red.) ingen chance for at demonstrere, hvor storslået Tour de France er, men her er det da godt nok gået helt skævt.

Prudhommes kæmpebrøler er alt andet end kendetegnende for den drevne sportspolitiker. Han er veltalende og velovervejet og har i høj grad sans for den reklameværdi, Touren har.

Således bliver Tour-ruterne offentliggjort ved et storslået arrangement i Palais de Congrès i Paris, mens ASO også opbygger spændingen til bristepunktet, når nye værter for ’Le Grand Départ’ skal udpeges.

Undtagen denne gang, tyder alt på.

- Touren kommer under alle omstændigheder, og det bliver storslået, overvældende, spektakulært, grandiost. Præcis, som det er hver gang, siger Michael Rasmussen.

- Det bliver den største sportsbegivenhed nogensinde på dansk grund, og det bliver næppe overgået, for Danmark er nu engang for lille til både VM i fodbold og OL, siger Rasmussen.

Tour de France er verdens største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed.

Christian Prudhomme pelejer at have styr på sagerne, men denne gang lader det til at være kikset for Tour de France-direktøren. Foto: Mads Nissen

Tour de Farce: Sådan gik det galt