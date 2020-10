- Det er en privat sag

TV2's sportschef, Frederik Lauesen, vil tage en snak med Rolf Sørensen, der fredag afslørede, at han skal i terapi for et alkoholmisbrug

En af de store og mest betydningsfulde stemmer inden for cykelsport de seneste 15 år har været Rolf Sørensen.

Som ekspertkommentator på TV2 har han både råbt og grædt rytterne i mål og i det hele taget været meget synlig - eller måske snarere hørbar faktor i stort set alle større cykelløb.

Han var dog fraværende under det nyligt afviklede VM på grund af 'personlige årsager'. Fredag stod det klart, at det var fordi han er i gang med at blive skilt og gå i behandling for et alkoholproblem.

Det kan påvirke hans ansættelsesforhold på TV2.

- Det her er en privat sag. Vi kommenterer ikke medarbejdernes personlige forhold. Rolf har orienteret mig, og nu skal vi have en snak, siger TV2's sportschef, Frederik Lauesen, til Ritzau.

Han fastslår, at han aldrig har oplevet, at Rolf Sørensen skulle have problemer med alkohol og heller aldrig har fået klager om, at Sørensen har været alkoholpåvirket på sit arbejde.

- Jeg er utrolig ked af det på Rolfs, Susannes og familiens vegne og håber det bedste for dem, og så tager jeg en stille og rolig snak med Rolf om, hvordan vi kommer videre herfra, siger Lauesen.

Frederik Lauesen vil tage en snak med Rolf Sørensen. Foto: Peter Hauerbach

Med stor passion har Rolf Sørensen siden 2005 forsøgt uddannet danskerne om taktik og teknik i cykelsporten. I et interview med Ekstra Bladet under Tour de France forsøgte han at sætte ord på den mission, han har sat sig som ekspert:

- Jeg tænkte, at jeg skulle gøre en forskel – men hvordan? Jeg er ikke Jørgen Leth, jeg er ikke journalist – så måtte jeg gå ind i det cykeltekniske og taktiske og få folk til at forstå, hvad der sker.

Og bedømt på den respons, han får på sine foredrag, så har missionen været en succes.

- For ti år siden anede folk ikke et klap. Men nu – er du sindssyg – der får jeg nogle spørgsmål, hvor jeg kan høre, at de er blevet cykelkyndige, påpegede han.

Danmarks mest vindende cykelrytter gennem tiderne kommer stadig ud på vejene - og får sig en snak med gamle venner. Foto: Peter Dejong/AP/Ritzau Scanpix

Du kan læse resten af interviewet her

Går i behandling for alkoholproblem