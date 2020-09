- Det er ikke slut endnu

Det var både utroligt og uventet at se Egan Bernal brænde sammen søndag, men forhåbentlig betyder det, at vi nu får et endnu bedre løb at se

Det, vi søndag så i Touren på en af løbets vigtigste etaper, var en forbløffende og højst uventet nedsmeltning på verdens største cykelhold. Holdkaptajn Egan Bernal viste allerede fredag svaghedstegn på etapen til Puy Mary, men slet ikke i en grad, der varslede, hvad vi så søndag.

Bernal forklarede efter etapen, at han både havde spist og drukket tilstrækkeligt på etapen, men alligevel brændte han altså sammen.

Det er uforståeligt, at det kunne ske, for i månederne op til Touren har han på sociale medier fremvist den ene vanvittige samling træningsdata efter den næste fra sit lange ophold i hjemlandet. Han burde med andre ord være mere end almindeligt klar til dette Tour de France.

Spørgsmålet er nu, om han i sin iver efter at forsvare sin Tour-titel ganske enkelt har overtrænet. I givet fald er det ufatteligt, at det har kunnet ske, når man tager den konstante og minutiøse, fysiologiske overvågning, som holdet udøver over for sine ryttere, i betragtning.

Bernals kollaps - det er rimeligt at tale om det, når den forsvarende vinder taber over syv minutter på en etape - illustrerer meget godt, at de her topatleter lever på en knivsæg. De optimerer alt, hvad der kan optimeres, og presser sig selv til det maksimale - og nogle gange tipper de altså over på den anden side.

Michael Rasmussen er i gang med sit sjette Tour de France som udsendt kommentator for Ekstra Bladet. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Det var måske det, der skete for den unge colombianer for øjnene af hele verden. Egan Bernal er en formidabel cykelrytter, og jeg tror ikke, at vi har set det sidste til ham. Heldigvis.

Sidste år blev han udråbt som favorit til at vinde Tour de France igen og igen i disse år. En ny serievinder, som Chris Froome, Miguel Indurain og Bernard Hinault. Selv om han pludselig presses hårdt fra flere sider af andre unge løver - Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Marc Hirschi - har vi efter min bedste overbevisning ikke set det sidste til Egan Bernal.

Det er helt sikkert, at han får sit at se til med Primoz Roglic og Pogacar også længe efter det her Tour de France, men det er selvfølgelig alt for tidligt at afskrive ham. Han er trods alt kun 23 år gammel og har allerede en imponerende sejrsliste.

Det hele stopper ikke her, selv om det hele nok føles lidt uoverskueligt for ham efter den øretæve, han fik på bjerget i går.

Ingen glæder sig over en ung mands nedtur, men det gode er, at hans tidstab nu tvinger Team Ineos til at smide al forsigtighed over bord og angribe med fuld styrke i håb om trods alt at få et eller andet med hjem fra Tour de France.

Forvent at se Team Ineos i angreb på 16., 17. og 18. etape. Det bliver interessant.

