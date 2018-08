Det er jo vanvid: Ny Tour-etape med voldsom afslutning

Vilde afslutninger på stigninger, der snarere kan beskrives som mure har været forbeholdt Giro d'Italia og Vuelta a España i Grand Tour-sammenhæng.

Her har Tour de France været langt mere konservativ - men det slutter næste år.

I hvert fald hvis vi skal tro Stephane Boury, der er ansvarlig for etape-afslutningerne i verdens største cykelløb.

Torsdag var han nemlig taget i marken og sendte et par tweets ud fra sin recognoscering.

.@LeTour ... Ici sera jugée une arrivée inédite sur le TDF 2019... passage à 24%... A 100 m de la ligne... il va y avoir du spectacle pic.twitter.com/k0Es5JUDXU — Stephane Boury (@StphaneBoury) August 23, 2018

.@LeTour ... Les repérages du TDF2019... incognito... La suite la semaine prochaine.. pic.twitter.com/UpIxycHh3k — Stephane Boury (@StphaneBoury) August 23, 2018

- Her overvejer vi en ny afslutning for TDF 2019 ... en passage på 24 procent ... 100 meter fra målstregen ... Det bliver noget af et show, skriver Boury og ledsager teksten af sin notesbog og et målehjul.

På det næste har han skrevet på notesbogen: '2019. Touren er under konstruktion ... i al hemmelighed'.

Helt så hemmeligt er det nu ikke, når han vælger at offentliggøre det. Og det fik naturligvis straks den franske tv-station France Bleu til at iværksætte en eftersøgning af bemeldte stigning.

Det skulle således dreje sig om en ny opkørsel til skisportsstedet La Planche des Belles Filles. Netop nu er det en ikke asfalteret vandresti, der kommer på venstre hånd kort efter den nuværende målstreg, der har været benyttet i 2012, 2014 og 2017 med henholdsvis Chris Froome, Vincenzo Nibali og Fabio Aru som vindere.

Den nuværende afslutning er ganske stejl på de sidste 200 meter, der stiger med 14 procent, men med den nye tilføjelse bliver finalen altså endnu hårdere.

Den overordnede rute bliver præsenteret til oktober - formentlig med La Planche des Belles Filles på kortet.

