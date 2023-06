- Det er noget værre lort

Det gør ondt på Jonas Vingegaard, at den stærke hollandske cykelrytter Steven Kruijswijk brækkede kravebenet, da han udgik af mandagens 2. etape af Critérium du Dauphiné.

Jumbo-Visma-rytteren går formentlig glip af sommerens Tour de France, hvor han skulle være en af hjælperne i Vingegaards jagt på at gentage sidste års triumf. Kruijswijk er blandt sportens bedste hjælperyttere i bjergene.

- Det er noget værre rod. Han er en af dem, vi skulle have haft med til Tour de France, så på den måde er det noget værre lort for at sige det lige ud, siger Jonas Vingegaard til TV 2 Sport.

- Det er et kæmpe slag for vores Tour-hold. Det er det, uanset hvem vi mister, for de er allesammen mega vigtige, og det er han også.

Steven Kruijswijk ses her under Touren sidste år. Han kommer næppe med i årets Tour. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Den 35-årige hollænder har kørt Touren syv gange, og han var sidste år med til at hjælpe Vingegaard på vej mod den samlede sejr. Hollænderen udgik dog før den sidste uge af Touren ved den lejlighed.

Vingegaard får resten af ugen en forsmag på at køre et vigtigt etapeløb uden Kruijswijk, når Critérium du Dauphiné fortsætter. Danskeren er favorit til at vinde det franske etapeløb, der er et af de vigtigste forberedelsesløb før Touren. Løbet slutter med 8. etape på søndag.