'Det havde jeg ikke fantasi til at forestille mig'

Onsdagens enkeltstart demonstrerede endnu en gang, at Glyngøre-drengen Jonas Vingegaard er gjort af et ganske særligt stof. Allerede sidste år gav han på stejle Alto de Angliru i Spanien Rundt løfte om, at noget meget stort var i vente, men at det skulle blive en tredjeplads i en tidskørsel i verdens største cykelløb, havde jeg ikke fantasi til at forestille mig.

Den blot 60 kg lette gut kørte lige op med og endog hurtigere end feltets specialister i disciplinen. Det er overrumplende. Ganske enkelt fantastik.

Når man mestrer de to discipliner - bjergkørsel og enkeltstart - har man et umådeligt potentiale i store etapeløb, og jeg ser intet i vejen for, at Jonas Vingegaard allerede i sin debut i Tour de France ender på podiet i Paris.

Alt har stået rigtigt i sol, måne og stjerner for Vingegaard, for han var end ikke tiltænkt en plads på Jumbo-Visma i denne Tour. Han er med på et afbud, idet den hollandske stjerne Tom Dumoulin fik den tossede idé at indstille karrieren for så at genoptage den få måneder senere.

Den beslutning frigav en plads på holdet, som tilfaldt Vingegaard efter en fremragende forårssæson. Han har grebet chancen og har på en uge kørt sig ind i hele cykelverdenens bevidsthed som en del af favoritfeltet.

Jonas Vingegaard kørte en fænomenal enkeltstart onsdag og har pludselig kørt sig ind i favoritfeltet i årets Tour. Foto: Claus Bonnerup.

Hans kaptajn på Jumbo-Visma, Primoz Roglic, virker ikke så skarp som sidste år, og det er naturligvis især, fordi han styrtede forleden og nu er tapet ind som en mumie. Vingegaard har optrådt særdeles loyalt over for sin kaptajn, men nu må han også selv anerkende, at han faktisk er holdets plan B.

Til Vingegaards fordel taler, at den forsvarende vinder, Tadej Pogacar, har vist sig så stærk, at ansvaret i feltet hviler på hans UAE-hold, mens Jumbo-Visma er fritaget for at kontrollere feltet - en opgave, som holdet påtog sig sidste år gennem hele Touren, indtil det hele faldt sammen på næstsidste etape.

Med andre ord skal Vingegaard i år ‘bare’ sidde på hjul løbet igennem for at blive løftet op igennem klassementet, efterhånden som Mathieu van der Poel, Pierre Latour, Julian Alaphilippe og andre går døde i bjergene.

Jeg har før talt for, at Vingegaard - hvis talent har været indlysende for alle i flere år - skulle skifte hold, hvis han ville gøre sig forhåbning om at køre sin egen chance i Touren. Det har været tydeligt, at det var Roglic, som Jumbo-Visma satsede hele butikken på.

Nu ser jeg tingene anderledes, for fra en reserveplads på holdet har Vingegaard nu kørt sig højt op i hierarkiet. Jeg har selv kørt for holdet, da det hed Rabobank, og jeg ved, at der er plads til flere klassementryttere - en tendens, der også spores på andre hold. Se blot Ineos, som stillede til start i år med fire kaptajner.

Vingegaard kan derfor udmærket være beskyttet rytter, delkaptajn, i fremtiden. Tour de France er så afgørende for holdene, at de er nødt til at sikre sig backup, hvis uheldet er ude. Det mandefald, vi har set i år, understreger hvor vigtigt, det er.

Uanset, hvordan denne Tour ender for Vingegaard, så tegner fremtiden lys. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at Vingegaard faktisk kører i top tre i Touren i år, men jeg tør påstå, at han bliver den næste dansker på podiet i en Grand Tour.