Det kommer næppe til at ske

Når PostNord Danmark Rundt skydes i gang i Allerød 16. august, bliver det efter alt at dømme uden den danske Tour de France-vinder i feltet.

Det danske cykelløb er således ikke en del af planen for Jonas Vingegaard, oplyser Jumbo-Vismas pressechef, Ard Bierens, til B.T.

Ruten går ellers gennem Vingegaards hjemby Glyngøre på 4. etape, så derfor ville det i arrangørernes øjne nok være oplagt, hvis Tour-vinderen lige kastede lidt stjernestøv over løbet.

Vingegaard træder ud på balkonen på Rådhuspladsen.

Danmarks Cykle Union har da heller ikke helt opgivet håbet. I cykelsport kan tingene som bekendt ændre sig hurtigt, og holdene skal først aflevere endelig liste over ryttere to døgn før starten.

Eventchef i cykelunionen Jens Kastler forsøger da også at sælge ideen til Vingegaard over for TV 2.

- Håbet lever. Men det er klart, at som situationen er nu, så kører Jonas Vingegaard ikke PostNord Danmark Rundt. Mit håb er, at han også tænker lidt over den modtagelse, han fik i Danmark for nogle dage siden – både på Rådhuspladsen og i Glyngøre - og hvor ville det være en kæmpe folkefest, hvis han var til start, siger Jens Kastler til TV 2.

Foto: Claus Bonnerup

Danmark Rundt køres fra tirsdag 16. august til lørdag 20. august og strækker sig over fem etaper. Starten går som nævnt i Allerød i Nordsjælland, mens Vejle lægger asfalt til afslutningen på 5. etape.

Foreløbig byder Jonas Vingegaards kalender på det franske endagsløb GP Plouay 28. august, inden Lombardiet Rundt som minimum venter 8. oktober, oplyser Ard Bierens til B.T.