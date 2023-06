Det må de ikke under Touren

Under sidste års Tour udgik adskillige profiler med corona, heriblandt Warren Barguil, George Bennett, Enric Mas og danske Magnus Cort.

I sidste måned satte den lumske virus en stopper for den førende rytter Remco Evenepoels Giro-drømme.

Coronavirus er desværre stadig faretruende aktuel i et cykelfelt. Derfor har Tour de France-arrangørerne lavet en anti-covid-protokol, der skal forsøge at minimere risikoen for coronasmitte i årets løb.

Retningslinjerne inkluderer blandt andet, at ryttere og teampersonale har forbud mod at skrive autografer og spise andre steder end på deres hoteller.

Det fortæller en kilde med kendskab til den nye protokol til Reuters.

'Til alle holdmedlemmer: Respektér en begrænsning. Begræns interaktionerne uden for løbsboblen. Ingen spisning ude. Respektér den sociale distance på hotellet,' lyder retningslinjerne i et diagram, som Reuters har set.

'Kom ikke for tæt på tilskuerne - hold en social distance, ingen selfies, ingen autografer.'

De danske Tour de France-fans skal altså ikke regne med at kunne få en underskrift fra Jonas Vingegaard, Mads Pedersen eller de andre Tour-stjerner.

Tour de France begynder i den nordspanske by Bilbao 1. juli.

