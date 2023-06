- Det må du spørge ham om

Der er lagt op til en fantastisk dyst, når Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar skal køre mod hinanden i dette års Tour de France.

Sloveneren brækkede håndleddet efter et styrt i Liege-Bastogne-Liege, hvilket har spændt ben for hans forberedelser frem mod Touren, hvor han blandt andet går glip af Slovenien Rundt.

Danske Jonas Vingegaard lægger dog ikke meget fokus på, hvad Pogacar gør, og hvordan han har det.

- Jeg har ikke talt med ham, og jeg tror ikke hans skade kommer til at have nogen indflydelse på ham, og hvis det gør, så må du spørge ham om det, siger Jonas Vingegaard på et virtuelt pressemøde og fortsætter.

- Jeg håber selvfølgelig, at han kommer til at kunne køre på hundrede procent på sit bedste niveau, men som jeg sagde før, må du spørge ham omkring, hvor han står, fordi det kan jeg ikke svare på.

Foto: Claus Bonnerup

Den 26-årige dansker, der er favorit til at vinde Critérium du Dauphiné, er dog slet ikke i tvivl om, hvor hovedfokus er, da han bliver spurgt om Touren eller Dauphiné, er det vigtigste.

- Der er 100 procent fokus på Touren og nul procent fokus på Dauphiné, hvis man skal stille det sådan op, siger Vingegaard, der heller ikke er ude efter at skulle bevise noget efter tredjepladsen i Paris-Nice.

- Jeg vil selvfølgelig gerne vinde Dauphiné, men det vil ikke være for at sende et signal.

- Jeg kan bare godt lide at køre cykelløb og vinde.

Critérium du Dauphiné løber af stablen søndag, og Ekstra Bladet vil naturligvis følge løbets fra landevejene i Frankrig.