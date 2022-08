Det perfekte match: Dansk stjerne jubler over skifte

Søren Kragh Andersen har fået fremtiden på plads.

Den 27-årige stjerne bytter fra næste sæson Team DSM ud med Alpecin-Deceuninck, hvor han har fået en toårig aftale.

Siden juni har det været kendt, at den danske rytter ved årsskiftet ville stoppe på sit nuværende mandskab, hvor han gennem de seneste år har fejret store succeser.

Denne sæson har dog ikke budt på lige så store resultater som tidligere for Kragh Andersen, hvorfor den alsidige rytter skal forsøge at finde tilbage i vindersporet hos sin kommende belgiske arbejdsgiver.

- Jeg synes, at de har nogle superinteressante målsætninger for fremtiden. De vil gerne prøve at vinde klassikere og etapesejre i etapeløb, og det passer godt ind i mine egne ambitioner. Der er masser af nye mennesker og måden, de arbejder på, er meget interessant. Jeg tror, at jeg kan lære en helt masse nyt i det miljø på øverste niveau, siger Kragh Andersen til Ekstra Bladet.

Han var ikke en del af Tour de France-feltet denne sommer, da han blev forbigået af Team DSM i forbindelse med udnævnelsen af truppen. Optakten til verdens største etapeløb havde da også været yderst uheldig for Kragh Andersen, der i juni blev smittet med coronavirus og derfor måtte udgå af Schweiz Rundt.

Fraværet i Touren var en hård bet for manden, der i 2020 vandt to etapesejre i løbet. Til gengæld førte det en masse ny motivation med sig at følge årets udgave på afstand.

- Det har været superfedt at se de danske ryttere gøre det rigtig godt. Det giver en masse motivation, og jeg var ærgerlig over, at jeg ikke selv var der. Men det var fedt at se det på tv og følge med. Nu glæder jeg mig bare rigtig meget til næste år med det nye hold, fortæller han.

Allerførst venter dog de sidste opgaver som rytter hos Team DSM, ligesom der – hvis alt går vel – også lurer et VM i horisonten, hvis Kragh Andersen bliver en del af den danske trup.

- Jeg vil gøre mit bedste for at blive udtaget. Jeg skal gøre det godt i de kommende løb for Team DSM. Jeg skal forsøge at gøre en god figur og holde mig inde i billedet, siger Kragh Andersen.

VM i landevejscykling afvikles fra 18.-25. september i den australske by Wollongong.