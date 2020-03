Det ramler sammen: - Vi har ja-hatten på

Mandag meddelte OL-arrangøren i Japan og Den Internationale Olympiske Komité (IOC), at det udskudte sommer-OL vil blive afviklet fra 23. juli til 8. august næste år.

Dermed rykkes OL med et år minus en enkelt dag. Og de datoer kan skabe problemer for Tour de France, som næste år skal tage en historisk begyndelse på dansk grund.

Årets Tour de France, som står til at blive afviklet trods coronakrisen, var på forhånd skubbet en uge frem i forhold til de normale uger for afvikling for ikke at kollidere med OL-åbningen.

Næste år er Touren tilbage i vante uger med start i København 2. juli og afslutning i Paris 25. juli.

Men eftersom OL nu er rykket til 2021 med start 23. juli, vil de to store begivenheder ramle sammen og overlappe nogle dage.

VM i atletik og VM i svømning vil blive rykket næste år for ikke at kollidere med OL, har de to forbund meddelt, men endnu har Touren ikke meldt noget ud.

Efter planen ruller rytterne i verdens største cykelløb ud i Københavns gader til indledende enkeltstart 2. juli, kører to etaper yderligere gennem Danmark for så 25. juli at slutte som vanligt i Paris.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Løbsdirektør for Tour de France, Christian Prudhomme, og Københavns overborgmester samt bestyrelsesformand for Grand Départ Copenhagen Denmark, Frank Jensen (S), kan blive tvunget til at skubbe Tour-starten i Danmark i 2021. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Om Tour-arrangøren, ASO, vælger at ændre datoerne for Touren 2021, vides endnu ikke. Den danske arrangør ved heller ikke, hvad der kommer til at ske.

Det siger Alex Pedersen, direktør for selskabet bag den danske Tour-start.

- Vi forholder os til, at vi har en aftale med ASO om 2., 3. og 4. juli, og så har vi den tilgang, at vi har ja-hatten på, siger han.

- Vi skal hjælpes ad. Det, der foregår lige nu, er rigtig ærgerligt for rigtig mange på mange måder, og sport er det mindste, af det der sker lige i øjeblikket. Vi vil løse det på den bedste mulige måde.

Alex Pedersen vil høre fra ASO, før han begynder at tage stilling, om planerne for den danske Tour-start skal ændres.

Men gør de det, skal folkene bag den danske Tour-start i gang med et større arbejde i forhold til at få logistikken til at gå op på andre datoer, end dem der er planlagt.

Se også: Dansker gør alt for sponsorerne

Se også: Ikke en Tour som de andre: - Kan blive et mareridt

Milliarder fosser ud: F1's mange hovedpiner

Fik hjælp af dr. blod: OL's værste svindler nogensinde