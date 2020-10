Det rene vanvid: Historisk øjeblik

Jai Hindley (Team Sunweb) Tao Geoghegan Hart (INEOS) ligger helt lige på sekundet som nummer et og to i klassementet inden Giroens sidste etape

Symbolikken var slående, da de spurtede om sejren på toppen i Sestriere.

Side om side hamrede Giroens to største åbenbaringer løs i pedalerne. Det handlede om etapetriumfen, men i lige så høj grad bonussekunderne.

Tao Geoghegan Hart (INEOS) slog Jai Hindley (Team Sunweb) på målstregen, men australieren kunne lige akkurat trøste sig med den lyserøde førertrøje. På sekundet!

Nummer et og to i klassementet har identiske tider efter gårsdagens alpeslag. Det scenarium har i Giro-historien aldrig været tilfældet inden afviklingen af sidste etape.

Men gyseren opsummerer meget godt løbets totale uforudsigelighed.

Forhåndsfavoritterne er faldet på stribe, og i stedet har ungdommelige outsidere og nyslåede stjerner strålet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jai Hindley kunne glæde sig over at erobre den lyserøde førertrøje. Men han kan nemt miste den på sidste etape. Hans forspring til Tao Geoghegan Hart er ... 0 sekunder. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Geohegan Hart varmede op til Giroen ved at blive nummer 30 i Tirreno-Adriatico. Jai Hindley pudsede formen af med 15. plads i Tyskland Rundt.

Ingen af de to var i nærheden af favoritfeltet, da starten gik i Palermo for tre uger siden.

Men der er sket meget fra Sicilien til Sestriere.

På pressemødet i skisportsbyen spurgte Ekstra Bladet, hvordan Tao Geohegan Hart selv oplevede omvæltningen og det faktum, at han pludselig er tæt på den samlede sejr.

- Vi så i Tour de France, at Tadej Pogacar heller ikke var en af de store favoritter til at begynde med. Det har været et meget underligt år, siger Geoghegan Hart og fremhæver problematikken omkring coronapandemien.

- Der har været meget diskussion om, hvem der havde de bedste betingelser. De ryttere, som var i lockdown, eller de, som ikke var. Det har været meget svært for os alle sammen. I sidste ende har det ikke handlet om cykelløb, men det oppe i hovedet. Man skulle forsøge at holde humøret oppe, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tao Geoghegan Hart (INEOS) har kørt en fantastisk Giro og står med gode muligheder for at krone indsatsen med den samlede sejr. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Søndag kan glæden potentielt eskalere for briten. Han er anset for at køre en bedre enkeltstart end Hindley, og med udsigt til 15,7 kilometers tidskørsel ligger det i kortene, at INEOS-rytteren ender øverst på podiet i Milano.

Men i årets Giro er det jo sjældent gået som forudsagt … Som vennen og konkurrenten Hindley formulerer det:

- Det er den sidste dag af et treugers løb. Du ved aldrig, hvad der kommer til at ske. Du ved ikke, hvordan dine ben har det, når du vågner. Det er det smukke ved Giroen. Løbet er så hårdt, siger australieren.

Det har han ret i. Det er hårdt … og helt tæt!

Stiktosset: - Der er ingen undskyldninger

Dybt imponeret: - Kæmpestor overraskelse

Hjerteskærende beretning: - Begyndte at blive kvalt