- Det skylder vi Chris Anker

- Vi savner Chris Anker. Vi savner hans stemme. Når vi står her og ser Vingegaard i gult, så skylder vi Chris Anker en skål.

Christopher Juul-Jensen mindedes Chris Anker Sørensen, der døde i en ulykke sidste år.

Siden han sluttede cykelkarrieren var han ekspert og kommentator hos TV 2, og det var da også i TV 2-studiet efter dagens etape, i selskab med Mikkel Honoré, Mads Pedersen og Mikkel Bjerg, at han ville udbringe en skål.

- Det er smukt af dig, reagerede TV 2's Rasmus Staghøj på skålen, der ikke blot var kollega med Chris Anker, men også en nær ven.

Massevis af danske fans havde også fundet vej til studiet, og de fik også lov til at skåle med de danske ryttere til lyden af slagsange om Danmarks nye Tour-vinder.

Og for Christopher Juul-Jensen, er det ikke helt til at forstå, at danskerne er gået Tour-amok. I hvert fald ikke endnu.

- Man lever så meget i den her Tour-boble, at det nok først er når man kommer hjem, man kan kapere det, siger han.

Men det er ikke kun Jonas Vingegaard, der har gjort Danmark stolt. I hele fire etaper ud af 21 mulige, kørte en dansker først over stregen. Det kunne Team BikeExchange-rytteren heller ikke undgå at knytte en kommentar til.

- Mads vinder en etape, Magnus vinder en etape, Jonas vinder to. Det er helt vildt, lyder det fra Christopher Juul-Jensen.

