Det stikker helt af: - Min Instagram er rødglødende

CALAIS (Ekstra Bladet): Der har været 12 bjergspurter hidtil i Tour de France. Magnus Cort har nappet de 11.

I løbet af de første fire etaper har han faktisk befundet sig mere i udbrud end nede i feltet, og den offensive taktik er i den grad blevet belønnet.

Bornholmeren er blevet bjergkonge, og selv om han godt ved, at tronen er til låns, nyder han privilegierne ved at bære prikkerne i verdens største cykelløb.

- Det har været helt eventyrligt. For mig er det en drømmestart. Hvis man ikke lige tager etapesejre med i regnestykket, kunne det jo ikke være større, siger Cort til Ekstra Bladet.

Ret skal være ret. Stigningerne har været korte, og når de store prøvelser står på programmet i Alperne og Pyrenæerne, vil Cort komme til kort. Her sadler EF Education-stjernen i stedet om og går efter etapesejre på de dage, hvor terrænet passer, og chancen byder sig.

Magnus Cort foran feltet. Sådan har det været det meste af dette års Tour. Foto: Claus Bonnerup

En travl herre

Men inden da glæder han sig bare over, at den opbyggede kapital på bjerg-kontoen giver ham mulighed for at holde den eftertragtede trøje i nogle dage endnu.

For Cort nyder succesen og den enorme opmærksomhed, der følger med. Der er mange interviews. Og endnu flere notifikationer på telefonen …

- Der er naturligt nok meget fokus på mig her i mixed zone og på podiet hver dag. De sociale medier er fuldstændig eksploderet. Min Instagram er rødglødende, og antallet af følgere stiger også voldsomt.

- Kan du lide alt den fokus?

- Ja, jeg synes det er sjovt, når jeg er i det som cykelrytter. Men når jeg er hjemme, kan jeg også godt lide at kunne være mig selv og være et almindeligt menneske, når jeg går nede i supermarkedet. Der tror jeg, at det hjælper lidt, at jeg bor i Andorra.

- Det kan da godt være, at folk kender mig efterhånden, men jeg føler alligevel, at jeg kan gå rundt uden at vække opsigt, siger Cort.

Han er nu oppe på godt 66.000 Instagram-følgere, 11 bjergpoint og tre prikkede trøjer.

