Det største Tour-felt siden pandemien

Alt skal gå galt, hvis Jonas Vingegaard ikke skal vinde Tour de France for anden gang. Det kunne mærkes på hovedperson, holdet og fansene i Frankrig efter næstsidste etape

150 ryttere stiller til start og kører mod Champs-Élysées, når Tour de France søndag sluttes med en paradeetape. Det svarer til over 85,2 procent af de startende ryttere.

Så mange ryttere har ikke gennemført Touren siden coronapandemien brød ud i begyndelsen af 2020.

I 2020, 2021 og 2022 spillede virusset en rolle i Tour-feltet og var en medvirkende årsag til, at 146, 141 og 134 ryttere gennemførte verdens største etapeløb.

I 2020, 2022 og 2023 startede 176 ryttere, mens 184 ryttere stillede til start i 2021.

Tilbage i 2019 var 155 ryttere med hele vejen til Paris. Det svarer til over 88 procent af de startende ryttere og er den højeste fuldførelsesprocent i nyere tid.

Jonas Vingegaard og resten af Tour de France-feltet skal igennem en sidste lille anstrengelse søndag aften. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke kun coronavirus, der har fældet ryttere i de senere år. Ryttere har også forladt Touren efter styrt, sygdom eller for at påbegynde sine forberedelser til eksempelvis OL eller VM.

I årets udgave af Touren har corona stort ikke spillet en rolle. Ryttere, ledere eller tilskuere har ikke længere været tvunget til at bære mundbind, det er kun Tour-pressen, der har været underlagt et mundbindskrav.

For rytterne har der heller ikke været krav om vaccination eller negative test for at kunne stille til start.

Årets sidste Tour-etape forventes at være afsluttet omkring klokken 19.30 søndag aften. Jonas Vingegaard er iført løbets gule førertrøje.