Det store spørgsmål: Hvordan reagerer han?

Den dobbelte Tour de France-vinder Jonas Vingegaard løftede onsdag sløret for fremtidsplanerne for ham selv og den lille familie

For første gang nogensinde skal Jonas Vingegaard køre to Grand Tours på én sæson. Den danske stjernes sportsdirektør melder ham klar til løbet

Lørdag går det løs.

Kan Jonas Vingegaard præstere på det højeste niveau i to Grand Tours i træk? Det kommer de kommende uger til vise, når den danske superstjerne kører Vuelta a España.

Vingegaard har blandt andet trænet i Schweiz inden det store etapeløb.

- Han har det godt. Han havde noget tid fri efter Touren og begyndte så at træne igen. Det er gået godt. Det er en anden forberedelse end til Touren, men vi har set hele året, at han er på et højt niveau, siger Jumbo-Vismas sportsdirektør, Marc Reef, til Ekstra Bladet.

Vingegaard jagter en ny Grand Tour-triumf. Foto: Jonathan Damslund

- Han forbereder sig i ti uger til Touren, men når vi tager Touren med i forberedelsen til Vueltaen, er det ikke så dårligt, men selvfølgelig er det første gang, at han kører to Grand Tours i træk.

- For både ham og os er det et spørgsmål om, hvordan han vil reagere på det.

- Er I nervøse for det?

- Nej, han har hele året været på et højt niveau, så vi er ret rolige omkring det.

Sportsdirektøren melder den danske stjerne klar til det lange etapeløb. Foto: Claus Bonnerup

På samme niveau

Jonas Vingegaard skal dele kaptajnrollen med holdkammeraten Primož Roglič.

- Vi starter med begge på samme niveau. Meget kan ske gennem tre uger. Det er også, hvad vi har set de seneste år.

- De kender hinanden rigtig godt. Primož har også tidligere hjulpet Jonas flere gange.

- Skal Trine og Frida med til Vueltaen? Under Touren kan vi se, at han altid er meget glad for at se dem efter etaperne.

- Det er vigtigt for ham, at de er der. Jeg har ikke talt med ham om, om de kommer, men vi kan forvente, at de er der. Det gør ham stærk, at de er tæt på ham, for det er ikke et let liv.

- Han har meget tid med løb, og nu er han igen fire uger væk hjemmefra, fortæller Marc Reef.

Vueltaen begynder lørdag i Barcelona.