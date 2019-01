Det var ... anderledes: Fuglsang rapper i ny musikvideo

Det er måske meget godt, at Jakob Fuglsang tjener sine penge som cykelrytter. For det var ikke sikkert, at han ville være lige så succesfuld, hvis han havde valgt at gå musik-vejen.

Eller måske ville han ... Men det kan folk jo selv bedømme nu.

For Astana har som det første professionelle cykelhold - hævder de - netop produceret den første rap-video. Og her optræder kaptajn Jakob Fuglsang i en bærende rolle.

For selv om det er belgiske Laurens De Vreese, der tager det store slæb, så tilhører et af versene Jakob Fuglsang, der også synger rapper godt med på resten af sangen.

Det kniber lidt med at mime rigtigt til teksten et par gange, men det bliver der kompenseret lidt for på arrangementet og referencerne til de rigtige gangster-rappere.

Således er Jakob Fuglsang behørigt udstyret med guldkæde og stort guld-vedhæng. Begge dele hentet i cykelverdenen - en forgyldt cykelkæde og en forgyldt krank-klinge.

Også spanske Omar Fraile får liret lidt rap af - og der er naturligvis også optræden fra den helt store boss, Alexandr Vinokurov.

Der er også yderligere dansk medvirken, om end meget sporadisk. Således dukker Jonas Gregaard op ganske kortvarigt, mens Magnus Cort ikke er med.

Om det hjælper det kasakhiske mandskab til den nye sæson må komme an på en prøve, når de tirsdag indleder den nye sæson i Tour Down under i Australien. Uden dansk deltagelse - men dog med chef-rapper Laurens De Vreese.

