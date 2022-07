SØNDERBORG (Ekstra Bladet): Det blev ikke til et sejrs-hattrick for Quick-Step-mandskabet.

For første gang måtte det belgiske hold se sig slået i kampen for etapesejren i årets Tour de France.

Holdets supersprinter Fabio Jakobsen blev lukket inde under positionskampen i Sønderborg, og dermed havde hollænderens leadout-man, Michael Mørkøv, en sjælden dårlig oplevelse midt i en massespurt.

Heldigvis var der en anden form for hattrick at glæde sig over for den rutinerede danske rytter.

For tredje dag i streg var der således dømt folkefest langs ruten. Københavnerne havde sat standarden fredag. Sjælland og Fyn fyldte trop lørdag. Og jyderne … de kunne også være med på det tårnhøje niveau!

- Det så ud som om, at hele Jylland var mødt op her sydpå. Der var sort af mennesker hele vejen rundt. Selv i de mindste flækker var der tusindvis af mennesker. Jeg tror ikke, at du kan finde mange mennesker, som ikke var ude at se cykelløb, siger Mørkøv.

Tour de France har i sandhed været en tilskuermæssig succes, og det er ikke kun de danske ryttere, som bider mærke i den massive opbakning, fortæller Mørkøv.

- Jeg har rigtig mange kolleger, som har sagt til mig, at det er utroligt hvor mange mennesker, der er her i Danmark. Og jeg er også selv overrasket over det. Det har været nogle fuldstændig fantastiske dage. Og jeg er som dansker utrolig stolt over, at vi har haft så stor en sportsbegivenhed i Danmark.

Og så gør det jo heller ikke noget, at man er på hold med koldingenseren Kasper Asgreen, når feltet nu lægger vejen forbi hans hjemstavn – under skyfri himmel på en sommersøndag.

- Det var kongen af Kolding, som kom forbi. Der var mange virksomheder, som havde gjort meget ud af at skrive hans navn, og alle råbte på ham. Det var stort for os alle sammen at komme forbi en by, hvor han blev hyldet på den måde, siger Mørkøv.

