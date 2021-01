'Det var simpelthen årets genistreg!'

Allerede inden, det hele blev vendt på hovedet i denne højst specielle sæson, lagde danske ryttere i ovnen til det, der viste sig at blive endnu en formidabel sæson, hvor danske ryttere over en bred kam var en dominerende faktor.

Jakob Fuglsang vandt atter Ruta del Sol, mens Kasper Asgreen med sin imponerende motor snød sprinterne i Kuurne-Bruxelles-Kuurne og kørte alene over stregen. Læg dertil Søren Kragh Andersens tredjeplads i Omloop Het Nieuwsblad. Og hans samlede tiendeplads i Paris-Nice.

Scenen var sat, og så lukkede det hele ned. Alle formkurver og forventninger måtte lægges om, men den danske kurs blev ikke afveget: Mads Pedersen vandt Gent-Wevelgem, Fuglsang sejrede i Lombardiet Rundt, Casper Pedersen foldede talentet helt ud og vandt Paris-Tours, mens Søren Kragh Andersen vandt to etaper i Tour de France.

Jakob Fuglsangs samlede sjetteplads i Giro d’Italia hører også til blandt årets danske toppræstationer i en sæson, der bød på opsigtsvækkende op- og nedture.

Årets genistreg

Søren Kragh Andersen fra Team Sunweb på vej op ad sidste stigning på 8. etape af årets Tour de France. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Søren Kragh Andersens to etapesejre i Tour de France vandt han ikke, fordi han var den stærkeste i feltet. Han var snarere den med det klareste blik og det største taktiske overblik, hvilket satte ham i stand til at finde præcis dét øjebliks stilstand, der indtræffer, når et angreb er neutraliseret, og folk tøver og kigger hinanden ud.

Søren Kragh Andersen tænkte forud og havde trådt fart i cyklen lige op til det øjeblik og kom af sted i overrumplende fart. Det var exceptionelt.

Årets cykelrytter

Primoz Roglic. Verdens bedste cykelrytter i 2020. Foto: Justin Setterfield/Getty Images

Tallene taler deres eget tydelige sprog, selv om mange nok mest husker slovenske Primoz Roglic for fadæsen på næstsidste etape af årets Tour de France, hvor han mistede den samlede sejr til sin unge landsmand Tadej Pogacar.

Men set over hele året er der ingen, der kan true Roglic. Han er nummer et på verdensranglisten og understregede med fire etapesejre og den samlede triumf i Vuelta a España, at han er en enestående cykelrytter.

Han vandt også monumentet Liège-Bastogne-Liège - og så tæller en andenplads i Touren trods alt også.

Årets præstation

Tadej Pogacar blev den næstyngste rytter nogensinde, der har vundet Tour de France. Han var 21, da han blev hyldet på podiet i Paris. Den yngste var Henri Cornet, der vandt løbet som 19-årig i 2004. Foto: Stephane Mahe / AFP / Ritzau Scanpix.

Blot 21 år var Tadej Pogacar, da han på næstsidste etape kørte sig til den samlede sejr i årets Tour de France. Enkeltstarten til La Planche des Belles Filles huskes som den, der afgjorde det hele, men faktisk var der andre momenter, der ledte den unge mand frem til sejr i verden største cykelløb.

For eksempel hans angreb på favoritterne på etapen til Loudenvielle, hvor han tog 40 sekunder på hele banden. Det var dagen efter, at han havde smidt et minut og 20 sekunder i sidevinden på 7. etape.

Hans UAE-hold forsøgte at hjælpe, men han gjorde nærmest det hele selv. Imponerende.

Årets gennembrud

Jonas Vingegaard har demonstreret umådelig styrke i de høje bjerge. Foto: Claus Bonnerup.

På vej op mod toppen af den barske stigning Alto de Angliru kørte unge Jonas Vingegaard sig ind i årets Vuelta a España ind blandt de mest lovende bjergryttere i det professionelle felt med en præstation, som ikke bare løftede øjenbryn i Danmark.

Langt syd for Padborg vakte det opsigt, at en 23-årig rytter sad i favoritgruppen og førte med syv mand på hjul fire kilometer fra mål.

Det var ikke bare heldigt eller tilfældigt. Vingegaard kan noget, kun få andre kan. Der er kamp om pladserne på hans Jumbo-Visma-hold, men skifter han til et hold, hvor han selv får chancen, kan han blive den næste store danske klassement- eller bjergrytter.

Årets fuser

Egan Bernal faldt helt igennem i årets Tour de France, hvor alle havde forventet, at den unge colombianer ville forsvare sin sejr fra 2019. Foto: Marco Bertorello / AFP / Ritzau Scanpix.

Der klages vist stadig over røggener på Grand Colombier efter Ineos-rytteren Egan Bernals eksplosion på bjerget på 15. etape i årets Tour de France. Den forsvarende vinder brændte helt sammen den dag, men havde allerede i et par dage vist svaghedstegn.

Han stillede ikke til start på 17. etape og har ikke kørt cykelløb siden. Hans sammenbrud var i den grad årets fuser. Han var bookmakernes - og min - favorit til Tour-sejren, og det mægtige Ineos-hold lagde selv alle æg i den kurv ved ikke at udtage Chris Froome og Geraint Thomas.

Årets flop

Bjarne Riis er muligvis færdig i cykelsporten efter flere fejlslagne forsøg på at etablere sig på World Tour-niveau. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Man kommer ikke uden om Bjarne Riis her. En gammel traver i mine klummer, ja, men ikke desto mindre må man konstatere, at 2020 var året, da lyset blev endegyldigt slukket for Riis’ ambition om at gøre comeback på World Touren som ejer eller teammanager.

Han og hans kompagnoner købte ham et job på NTT Pro Cycling i 2020, men det hele var øjensynligt baseret på en temmelig tynd forventning om, at en sponsor omsider ville dukke op og smide den helt store check på bordet.

Det håb har holdt Riis og hans gode ven Lars Seier Christensen til ilden i årevis, men nu har selv Seier mistet troen på projektets levedygtighed. Det efterlader Riis helt uden sikkerhedsnet i cykelverdenen.

Årets nedtur

Rasmus Byriel Iversen forsøger fra nytår at genstarte sin karriere på DCU-niveau efter et mislykket ophold på det belgiske storhold Lotto-Soudal. Foto: Anders Brohus.

Få ryttere har oplevet en så stejl deroute, som den Rasmus Byriel Iversen nu står for enden af. I 2020 var han World Tour-rytter på det belgiske storhold Lotto-Soudal. I 2021 er han ulønnet rytter på et dansk DCU-hold.

Lige så bemærkelsesværdig hans indtog på World Touren var, lige så spektakulær er hans exit. Kun mere end almindeligt nørdede cykelentusiaster vidste, hvem han var, da han skrev kontrakt med Lotto-Soudal til 2019-sæsonen.

Og det er nok stadig tilfældet efter to år på højeste niveau, hvor han ikke har præsteret noget af betydning.

Medvirkende årsag er en uheldig spiseforstyrrelse, som har forhindret ham i at kontrollere sin vægt, og det er uforeneligt med en karriere på World Tour. Der er der ikke plads til to kg ekstra.

Årets bommert

Verdensmester Julian Alaphilippe jubler over sejren i Liège-Bastogne-Liège. Det gjorde han for tidligt. Foto: Luc Claessen/Getty Images.

Enten var han stadig halvfuld efter sejrsfesterne oven på VM-triumfen i Italien eller også havde han bare glemt at tage sin Ritalin, for Julian Alaphilippe sejlede rundt på de sidste kilometer af Liège-Bastogne-Liège.

Han var tæt på at rive andre ryttere omkuld og satte da også Marc Hirschi ud af spil, før han så skød først over stregen - troede han. Han jublede for tidligt og måtte se Primoz Roglic presse sig forbi på de sidste centimeter.

Målfotoet var dog ligegyldigt, for Alaphilippe blev deklasseret på grund af sin ureglementerede spurt.

