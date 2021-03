Det var tørt og uambitiøst, DCU!

I en kulisse, der gav mindelser om en nyhedsudsendelse optaget i et skidenbrunt tv-studie i det hedengangne DDR, præsenterede Danmarks Cykle Union onsdag årets rute til etapeløbet Danmark Rundt.

Det skete via livestream på løbets hjemmeside, og det endte som en ufrivilligt komisk forestilling med værten Carstens Ritters monotone oplæsning fra manuskript og ‘eksperten’ Jens Kaslers nærmest maniske begejstring for selv et polsk amatørholds deltagelse i løbet.

Det, der sprang mig mest i øjnene, var dog det totale fravalg af Tour de France i præsentationen af årets løb. Verdens største cykelløb kommer til Danmark næste år, og dette års Danmark Rundt er altså sidste chance for DCU til at omfavne den enorme begivenhed og nyde godt af opmærksomheden.

Hvorfor oplever man ikke fra DCU’s side en glæde og stolthed over, at cykelsportens absolutte flagskib næste sommer kommer til Danmark? Hvorfor blev det ikke fremhævet som en kvalitet for løbet, at otte-ti af de kommuner, som rytterne glider igennem til august, også får besøg af Tour de France næste år?

Ja, hvorfor har DCU ikke grebet chancen for at fungere som generalprøve på Tour-starten i 2022?

Danmark Rundt 2021 slutter med en 10,8 km lang enkeltstart på Frederiksberg, mens Touren begynder med en 13 km lang enkeltstart i København året efter. Er der virkelig ingen i DCU, der har tænkt den tanke, at Tour-etapen kunne bruges som finale på Danmark Rundt?

Tænk, hvad det havde givet Danmark Rundt af prestige. Tænk, hvor interessant løbet ville have været for de største stjerner i feltet, der kunne have prøvekørt åbningen på Tour de France allerede til august.

DCU kunne også have kopieret de øvrige Tour-etaper helt eller delvist. Det havde givet politi og kommuner uvurderlig erfaring før Touren, og Danmark Rundt og DCU ville have placeret sig centralt i opbygningen af den store Tour-åbningsfest i 2022.

I stedet fik vi så en tør, uambitiøs præsentation af det danske etapeløb med enkeltstarten på Frederiksberg som den eneste nyskabelse. Der var blot et par beherskede referencer til Touren 2022 - til den gule folkefest, som DCU kunne have skudt i gang med et brag som et moderne, aktivt forbund med fingeren på pulsen.

Danmark Rundt blev aflyst sidste år, så der har været rigelig tid til at tænke ud af boksen, men i stedet for at byde Touren velkommen, vender man ryggen til. Det er ikke til dansk cykelsports bedste, er jeg overbevist om.

DCU er reelt kun specialforbund for få tusinde aktive cykelryttere, selv om medlemstallet officielt har rundet 33.000. Langt, langt hovedparten er medlemmer, som er kommet til via DIF’s og DGI’s motionsprojekt ‘Bevæg dig for livet’.

Og antallet af ‘rigtige’ medlemmer falder støt, selvom dansk cykling befinder sig midt i en guldalder. Vi har lige haft en verdensmester i Mads Pedersen, banelandsholdet sætter verdensrekorder nærmest efter behag, danske ryttere vinder store cykelløb på stribe - og næste år kommer Tour de France til byen.

Hvordan går det til, at DCU taber terræn i disse tider? En forklaring kunne være, at DCU er låst fast i en forstokket ledelsesstruktur og ikke evner at skabe positive associationer mellem unionen og alt det, der sker udenfor. For eksempel Tour de France.

DCU-formand Henrik Jess Jensen optræder i stedet som et fornærmet barn over, at DCU ikke er inddraget formelt i ‘Le Grand Départ’. Han mødte for eksempel ikke op til præsentationen af de danske Tour-etaper i Vejle sidste år.

Han glemmer bare, at Tour-arrangør ASO aldrig entrerer med cykleforbund, men derimod med byer, med politikere.

Selvom Touren ikke dyrker DCU, så kunne DCU godt dyrke Touren. Det ville styrke dansk cykelsport, og det er først og sidst det, der er eksistensgrundlaget for DCU.

