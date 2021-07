Dét var vendepunktet

Jonas Vingegaard blev klar over, at han kunne skabe et stort resultat, da han kørte fra Tadej Pogacar på Mont Ventoux

LIBOURNE (Ekstra Bladet): Jonas Vingegaard blev Jumbo-Visma-kaptajn ved et tilfælde. For det var på ingen måde planen, at Primoz Roglic måtte trække sig efter flere styrt og store tidstab.

Vingegaard selv havdet tabt tid i starten, da han skulle vente på sin kaptajn, men da Roglic udgik, overtog den 24-årige dansker den rolle - og rejste sig gradvist.

Undervejs nedspillede han sine egne evner og holdt fast i sit mantra om at tage en dag ad gangen - men der var faktisk et tidspunkt, hvor det gik op for ham, at det kunne blive til noget stort.

- Jeg tror, at det var på etapen til Mont Ventoux, sagde Vingegaard på sin pressekonference efter at have cementeret sin samlede andenplads på den sidste enkeltstart.

Jonas Vingegaard fik skovlen under Tadej Pogacar på Mont Ventoux. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

En bemærkning til den dag, hvor han som den hidtil eneste nogensinde formåede at køre fra Tadej Pogacar på et bjerg i et Tour de France.

- Da jeg kørte fra Pogacar indså jeg, at hvis jeg kunne holde et højt niveau i Tourens tredje uge, kunne jeg bedrive noget rigtig godt.

- Heldigvis holdt jeg niveau hele vejen. Min bedste dag var naturligvis på Mont Ventoux - på ingen af de øvrige bjergetaper havde jeg det så godt som den dag. Men jeg havde det stadig godt.

- Og nu er jeg her. Det er en drøm, der er gået i opfyldelse, sagde den unge dansker beskedent, kort før han overlod pladsen til løbets vinder, Tadej Pogacar.

En stjerne, han er kommet lidt tættere på under Touren. Både på det sportslige men også personlige plan.

- Vi respekterer hinanden - Pogacar er en flink fyr. Vi hjælper hinanden, når vi skal, men vi er jo også en slags fjender.

- Jeg tror bare, at vi respekterer hinanden højt, sagde Vingegaard, inden han gik mod holdets bus for at blive fragtet nordpå mod sidste etape til Paris.

