Det vrimler med talenter: Storhold på danskerjagt

World Tour-holdet Trek-Segafredo henter to danskere til testcenter i Italien for at få dem godkendt til en kontrakt

LA MONGIE (Ekstra Bladet): De danske stortalenter Alexander Kamp og Andreas Stokbro kan fra nytår blive holdkammerater med verdensstjernen Vincenzo Nibali på det amerikanske World Tour-hold Trek-Segafredo.

Italienske Nibali er for længst hyret af holdet på foranledning af den italienske navnesponsor Segafredo, og nu bekræfter holdets manager, Luca Guercilena, at Kamp og Stokbro også er i søgelyset.

De to danskere, som i denne sæson kører for prokontinentalholdet Riwal-Readynez, skal snarest gennemgå en fysisk test på det internationalt anerkendte Mapei-testcenter i Varese i Norditalien.

Trek-Segafredo har haft den gule trøje undervejs i årets Tour i skikkelse af Giulio Ciccone. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi tester gerne unge, gode ryttere, og Danmark leverer i disse år mange dygtige ryttere. Vi inviterer dem ned på testcentret for at få lavet fysiologiske tester, der kan vise, om de er ryttere, vi kan bruge, siger Luca Guercilena til Ekstra Bladet.

- Måske resulterer det ikke i en kontrakt her og nu, men vi vil meget gerne følge disse ryttere og se, hvordan de udvikler sig.

Når professionelle hold vil afprøve nye talenter, vælger de ofte at ansætte dem som praktikanter – stagiaires – i efterårssæsonen. Gør de det godt, kan de glide direkte over i fast ansættelse. Det er imidlertid ikke muligt at gøre det med Kamp og Stokbro, idet de allerede er professionelle og har kontrakt året ud.

- Det er en særlig situation, vi står i med de to. Vi ville gerne havde dem som stagiaires, men det er ikke muligt, så vi prøver i stedet på denne måde at finde ud af, om det er et godt match, siger Luca Guercilena.

Bliver Ciccone holdkammerat med flere danskere næste år? Foto: Ritzau Scanpix

- Man lærer selvfølgelig ryttere bedre at kende ved at have dem på holdet i en periode frem for blot at teste dem i et testcenter, men vi har gode erfaringer med danskere, så det skal nok gå.

Kim Andersen er mangeårig sportsdirektør på holdet og er med i Tour de France i år, mens Mads Pedersen er en højt værdsat klassikerrytter, som endnu har sin Tour-debut til gode.

