Detalje irriterer Cort: - Pisseærgerligt

Magnus Cort sad i udbrydergruppen sammen med en holdkammerat med gode muligheder for et godt resultat - men pludselig var han alene

LE CREUSOT (Ekstra Bladet): Da det bomstærke udbrud på 7. etape var blevet etableret, stod Magnus Cort med gode kort på hænderne for at køre et stort resultat hjem.

Blandt de 29 udbrydere var også hans holdkammerat på EF Education-Nippo Ruben Guerreiro, og de to kunne med en undskyldning om ikke at køre udbrydere tæt på kaptajn Rigoberto Urán i det samlede klassement springe alle føringer over.

Men halvvejs på etapen forsvandt Guerreiro pludselig. Han var kommet bagud med fire andre, men endte efter lidt uenighed med at blive den eneste, der ikke kom tilbage til udbruddet.

Til stor ærgrelse for Cort.

- Han misser sin madpose, og så var han nede ved bilen lige efter. Der kom lidt elastik i gruppen, og på pludselig sidder han helt bagved og kan ikke komme tilbage. Det var pisseærgerligt, siger Magnus Cort til Ekstra Bladet.

Magnus Cort endte på tredjepladsen på 7. etape. Men det kunne være blevet til mere. Foto: Claus Bonnerup

Han nåede selv hjem på en tredjeplads efter suveræne Matej Mohoric, men havde han haft hjælp fra Guerreiro, kunne det have været anderledes.

- Ja, måske. Så kunne vi have kørt lidt mere aggressivt og dække flere angreb. Så kunne vi måske have været med blandt de fire forreste, der kørte væk. Det er ikke til at sige, siger Magnus Cort.

Han kom afsted i en hektisk start med udbrydere som Mathieu van der Poel i førertrøjen og Wout van Aert, der var treer i klassementet.

Og det var faktisk irriterende for den danske rytter.

- Ja, lidt. I starten tænkte jeg, at jeg hellere ville tilbage og blande kortene en gang til. Men jeg kunne så sidde på dæk i starten, og det har sparet mig nogle kræfter, selv om jeg har været i undertal og oppe mod rigtig mange stærke folk.

Tredjepladsen har givet ham endnu mere blod på tanden i jagten på sin anden etapesejr. I hvert fald er det ikke det sidste, vi har set til ham i dette års Tour de France.

- Jeg må ud og prøve igen en anden dag.

