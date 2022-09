Dideriksen fuldender dansk kvartet ved kvindernes Vuelta

I løbet af dagtimerne tirsdag blev tre danske cykelryttere udtaget til kvindernes udgave af Vuelta a España, og sent tirsdag aften blev den fjerde dansker udtaget.

Trek-mandskabet har således udtaget den tidligere danske verdensmester Amalie Dideriksen til løbet, der helt officielt går under navnet Ceratizit Challenge by La Vuelta.

Løbet bliver skudt i gang onsdag. Der skal køres fem etaper i både fladt og bjergrigt terræn, inden det hele slutter i Spaniens hovedstad, Madrid, søndag.

Det må formodes, at Amalie Dideriksen i det spanske World Tour-løb skal forsøge at hjælpe de to stærke italienere Elisa Balsamo og Elisa Longo Borghini.

Den 26-årige dansker blev verdensmester i 2016. I de seneste to sæsoner har hun kørt for Trek, hvor hun ikke for alvor har foldet talentet ud på landevejen.

Hun har dog holdt fast i niveauet på cykelbanen, hvor hun sidste år vandt OL-sølv i parløb med Julie Leth, som hun fra næste sæson bliver holdkammerat med på Uno-X.

I denne sæson er hun også på landevejen begyndt at finde et højt niveau. Det får hun nu mulighed for at vise frem under spanske himmelstrøg.

Foruden Amalie Dideriksen er Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ), Emma Norsgaard (Movistar) og Julie Leth (Uno-X) udtaget til Ceratizit Challenge by La Vuelta.

World Tour-løbet bliver indledt med en holdtidskørsel onsdag.