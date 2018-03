Dideriksen tager VM-sølv efter drama

Amalie Dideriksen kørte sig flot op til VM-sølv i omnium, efter at hun var blevet sat alvorligt tilbage af et styrt, der sendte en uheldig kommissær stærkt kvæstet på hospitalet

Amalie Dideriksen er i gang med at køre sig godt og grundigt igennem udvalget af ædle metaller ved VM i banecykling i hollandske Apeldoorn.

Onsdag blev det til bronze i scratch-disciplinen, mens hun fredag tog et skridt frem og vandt en imponerende sølvmedalje i mangekampen omnium.

Og det var mod alle odds. For det danske stortalent fik en skidt start i netop scratch, hvor et alvorligt uheld med 6 af de 30 runder tilbage skæmmede løbet. To ryttere styrtede i et sving og Xiaojuan Diao fra Hongkong kurede med høj hast ind i en amerikansk løbskommissær.

Dybt bevidstløs og med blodet flydende fra hovedet blev han ydet førstehjælp, inden han med helikopter måtte hastes til et nærliggende hospital.

Løbet blev udskudt i 45 minutter, og da det blev genoptaget, fandt Dideriksen ikke ind i rytmen og blev skuffende blot nummer 12.

Der blev dog rettet lidt op på det i et stærkt tempoløb, som hun dog ikke helt fik det optimale ud af. Et stærkt udbrud, der ellers kunne tjene hende gode point, blev ikke til så meget, da hendes japanske følgesvend, Yumi Kajihara, ikke ville dele føringerne, og Dideriksen måtte lade sig opsluge af feltet igen.

Det var dog godt nok til at avancere til en samlet syvendeplads.

Den placering forsvarede hun i udskilningsløbet, hvor hun blev nummer fire, og inden det afsluttende pointløb havde en medalje inden for rækkevidde - der var 14 point op britiske Elinor Barker.

Det krævede dog et aggressivt løb fra danskeren, der realistisk set skulle tage en omgang på de direkte konkurrenter.

Det forsøg kom med 35 omgange tilbage, hvor Dideriksen kom af sted med tyske Gudrun Storck. Sammen vandt de to stille og roligt terræn, og danskeren vandt endelig omgangen, der sendte hende op på en andenplads efter den suveræne hjemmebanefavorit Kirsten Wild, mens .Rushlee Buchanan fra New Zealand tog sig af bronzen.

- Det er så fedt, sagde Dideriksen efterfølgende til TV2 Sport om sin sølvmedalje.

- Vi aftale inden, at det var alt eller intet. Jeg skulle bare ud og kæmpe med alt, jeg havde. Jeg sad længe og ventede på det rigtige moment, og der gik lang tid inden det kom. Men jeg ved, at jeg har en rigtig god udholdenhed, og det er så fedt, at det lykkedes.

- Jeg vidste, at jeg skulle rundt, så kom jeg på podiet, sagde Amalie Dideriksen, der nu drømmer om at kunne slå Wild om to år, når omnium er på det olympiske program i Tokyo.

- Ja, det håber jeg. Jeg håber, at jeg kan tage et skridt op. Jeg kan godt drømme om OL i Tokyo, lød det fra danskeren.

Nu mangler hun bare guldet. Men hun har jo også stadig lørdagens parløb, der bliver kørt sammen med Trine Schmidt!

