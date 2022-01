Dideriksens tidligere holdkammerat er i koma: Rammer hårdt

En grim ulykke ramte cykelsporten kort før jul.

Hollænderen Amy Pieters styrtede på en træningstur i Spanien med banelandsholdet og kom så slemt til skade, at hun skulle opereres i hovedet og lægges i kunstig koma.

Den slags ulykker gør særligt indtryk på cykelrytteren Amalie Dideriksen, som i fire år var Pieters' holdkammerat på Boels-Dolmans.

- Det var en træningsulykke, så det er derfor, det rammer os alle sammen hårdt, i forhold til at det er noget, vi gør dagligt.

- Man kan ikke forberede sig på det eller gøre noget ved det. Det er et uheld. Vi håber alle sammen, at Amy bliver okay. Men man ved det jo ikke, siger danskeren.

Amalie Dideriksen og Amy Pieters (henholdsvis nummer to og tre fra højre) har udkæmpet mange opgør på cykelbanen. På landevejen har de også været holdkammerater. (Arkivfoto) Foto: Kacper Pempel/Reuters

Ulykken minder hende om den indbyggede risiko i jobbet.

- Vi ved alle sammen, at cykling er utrolig farligt. Det har vi desværre set flere gange i 2021 og også tidligere. Men ja, det kommer tæt på, hver gang der sker noget.

- Det får én til at tænke en ekstra gang over, hvad man laver, lyder det fra Dideriksen.

Det seneste år har de kørt mod hinanden i feltet, efter at Dideriksen er skiftet til Trek.

Men også på cykelbanen har de udkæmpet mange opgør. Amy Pieters er tredobbelt verdensmester i disciplinen parløb, som Dideriksen også gør sig inden for.

Dideriksen beskriver sin tidligere holdkammerat som glad, venlig og hårdtarbejdende. Og sammen med resten af resten af cykelverdenen, som de seneste uger har sendt Pieters en strøm af hilsener, håber hun på godt nyt snart.

- Jeg håber selvfølgelig, at Amy kommer godt ud på den anden side og ikke får varige mén af det, der er sket, siger hun.

30-årige Amy Pieters er på kontrakt hos World Tour-holdet SD Worx.

Holdet meddelte 27. december, at hollænderen skulle forblive i sin kunstige koma i mindst tre dage mere, men siden har der ikke været officielle meldinger om hendes tilstand.