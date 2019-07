Jakob Fuglsang og Astana fik ikke chance for at revanchere mandagens katastrofale tidstab på onsdagens 11. etape, som helt efter bogen blev et opgør mellem sprinterholdene.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, synes dog, at der var smule fremgang at spore på det kasakhiske hold. Men heller ikke mere end det.

- De fik samlet stumperne en smule efter den katastrofale sidevindskørsel. De sidder trods alt med nogle mand omkring ham, men jeg synes, at der mangler et par stykker, før de er helt samlet og godt kørende, siger han.

Astana har fået et prædikat som uorganiseret efter fadæsen, der kostede Fuglsang et minut og 40 sekunder i sidevinden på mandagens 10. etape. Sidevinden lod til at komme bag på de lyseblå, og efter etapen var det lige så stor forvirring om, hvem der stod med ansvaret for, at Fuglsang og co. tog imod flasker i stedet for at træde i pedalerne, da Team Ineos og Deceuninck-Quick-Step skruede op for blusset.

Jakob Fuglsang skal koste mere rundt med sine hjælperyttere, mener Michael Rasmussen. Foto: Claus Bonnerup

- Diktatur kan være en udmærket styreform

Michael Rasmussen opfordrer Jakob Fuglsang til at svinge pisken en anelse hårdere, selvom det ikke ligger til ham.

- Det kan godt ske, at Jakob skal til at være en lidt hårdere chef. Nogle gange er der ikke så meget tid til at holde MUS-samtaler derude, og så kan diktatur altså være en udmærket styreform på sådan et cykelhold.

- Men Jakob er nok ikke specielt diktatorisk. Han er en flink og rar mand. Det er jo en god egenskab, men det er ikke altid, at det får folk til at forstå, at det er nu, det gælder, siger Michael Rasmussen.

Udleverede sit eget hold

Inden onsdagens etape erkendte Magnus Cort over for TV 2 Sport i et usædvanligt ærligt interview, at Astana ikke har været organiseret nok.

- Cort efterlyser nok, at de bliver mere styret, og det kan jo både være holdledelsen eller kaptajnen, der kan gøre det, siger Michael Rasmussen, der ikke lægger skjul på at det åbenhjertige interview sandsynligvis bunder i, at Corts dage hos Astana er talte.

- Det vidner om, at det er en mand, der er på vej væk fra Astana, siger Michael Rasmussen.

Magnus Cort kritiserede sit eget hold inden dagens etape. Foto: Claus Bonnerup

Det var ved at gå galt

Det var forventet, at 11. etape skulle være sprinternes sidste chance for at køre om sejren i denne uge, men det var tæt på at gå galt, da udbryderen Aimé De Gendt skruede op for tempoet til sidst.

Belgieren blev dog hentet af sprinterholdene til sidst, men gassen var gået af ballonen hos Deceuninck-Quick-Step, Jumbo-Visma og Bora-Hansgrohe.

- Det var ved at gå galt, og det så ud som om de havde forregnet sig. De fleste blev kørt tynde, så det ud til. Der var modvind de sidste 30 kilometer ind mod Toulouse, og de endte med at køre for stærkt til sidst, siger Michael Rasmussen.

De klassiske sprintertog svigtede, og så måtte Dylan Groenewegen og Elia Viviani selv klare ærterne. Det kunne de ikke.

- De mangler folk til spurten. Groenewegen må selv åbne spurten med 240 meter til mål, og det er altså for langt. Det var mand mod mand, og derfor blev det ikke en højhastighedsspurt, fordi han selv skulle træde den op.

- Man kunne næsten se, da han åbnede spurten, at han ikke ville holde hjem. Og så kom Caleb Ewan også lige forbi ham, siger Michael Rasmussen.

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape. Denne gang glæder han sig til de kommende bjerge, mens sprinterholdene må hjem og evaluere.

Etapens TOP: De kommende bjerge

Dylan Teuns (tv) tog sejren på første bjergetape. Der venter flere bjerge de næste dage. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

- Dagens top er, at der er bjergetape i morgen. Jeg har en forventning om, at det er ryttere af en anden kaliber, der kommer til at sidde ude foran.

- Jeg tror godt, at et udbrud kan holde hjem i morgen. Med ryttere som Dylan Teuns, der er stærke i bjergene, men som samtidig er ude af klassementet.

Etapens FLOP: Sprinterholdene

Sprinterholdene timede det ikke helt perfekt på 11. etape, der dog blev vundet af den australske sprinter Caleb Ewan. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

- Det er kollektivt for sprinterholdene. De er er ingen, der har et hold at spurte med. Jumbo-Visma har kun en mand tilbage og Sagan har heller ikke nogen. Så bliver det på må og få. Caleb Ewan springer lidt fra hjul til hjul, og så ender han med at få sejren.

- Sprinterholdene vil evaluere, hvad der gik galt, når de nu har siddet og ført en hel dag.

