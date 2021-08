Direkte fra Tokyo: - Jetlagget må passe sig selv

VEMB (Ekstra Bladet): Sent søndag ankom Michael Mørkøv til Danmark efter guldtriumfen på banen i Tokyo, og mandag aften rullede han så i sin BMW ind på herregården Nørre Vosborg, hvor hans belgiske Quick-Step-mandskab er indlogeret før starten på etapeløbet Danmark Rundt.

- Man kan vist godt sige, at det er et lidt stramt program, men jeg vil virkelig gerne selv køre Danmark Rundt, så jetlaget og alt det der må bare passe sig selv.

- Jeg må tage det som en mand, sagde Mørkøv med noget, der mindede om jysk lune, mens han hev kufferterne ud af bagagerummet.

Kun få døgn er gået, siden Mørkøv nåede et af sin karrieres absolutte højdepunkter med OL-guldet i parløb. Tirsdag kører han Danmark Rundt. Foto: Ernst van Norde.

- Jeg har ikke cyklet, siden jeg forlod banen i Tokyo, så jeg håber, at jeg kan nå at få lidt massage i aften, før det går løs.

- Min forberedelse til løbet er ikke optimal, men det bliver fedt at være med - og forhåbentlig blive hyldet lidt for det, vi har præsteret, sagde Mørkøv og talte i flertal, idet hans makker i OL-parløbet, Lasse Norman Hansen, også stiller til start i Danmark Rundt.

Konkurrenter på ny

Hansen, som kører for det sydafrikanske Team Qhubeka Nexthash, ankom først senere mandag aften til teamhotellet i Herning. Efter den foreløbige kulmination på de to rytteres parløb og kun få døgn efter det fuldendte, perfekte samarbejde i Tokyo er de atter konkurrenter.

- Det er spillets regler. Sådan er det bare. Heldigvis er vi ikke direkte konkurrenter, fordi vi jo ikke har de samme mål i løbet, så det bliver også et godt gensyn, sagde Mørkøv på vej mod massagebriksen og velkomsten i Quick-Step-lejren.

Deceuninck-Quick-Step er med toprytterne Remco Evenepoel og Mark Cavendish et af feltets mest prominente hold. Mørkøv er tilbage i rollen som hjælperytter efter sin OL-triumf i Tokyo. Foto: Ernst van Norde.

- Det her er en kanon chance for at møde de danske fans. Det er seks år siden, jeg sidst stillede til start i løbet, så jeg er virkelig glad for at være tilbage.

Nogle af de største navne i årets felt findes på Deceuninck-Quick-Step. Den unge komet Remco Evenepoel er favorit til den samlede sejr, mens historiens måske bedste sprinter, Mark Cavendish, kører efter etapesejre. Mørkøv indtræder atter i rollen som hjælperytter i verdensklasse.

Nye mål

- Vi har et superstærkt hold, og vi kommer for at vinde. Det er en stor del af min motivation. Og så kan jeg bare godt lide at køre cykelløb, og jeg er virkelig glad for at få mulighed for det i Danmark netop nu efter OL, sagde Mørkøv.

OL-guldet i parløb var et af de højeste mål i karrieren for Mørkøv, og den 36-årige sjællænder satte sig snart nye mål at sigte mod. VM på bane i oktober i år og OL i Paris om tre år, blandt andre.

- Jeg synes, jeg har været heldig i min karriere med hele tiden at kunne sætte mig nye mål. Det holder mig skarp, og det holder min motivation ved lige, sagde Mørkøv.

Der ventede Michael Mørkøv en varm velkomst i Quick-Step-lejren på herregården Nørre Vosborg i aftes. Her tager teamlæge Yvan Vanmol imod den danske OL-guldvinder. Foto: Ernst van Norde.

- Jeg har et verdensmesterskab i parløb (sammen med Lasse Norman, red.), der skal forsvares i oktober, og så er der Tour de France i Danmark næste år, som er et kæmpe mål for mig.

- Og så er der pludselig ikke langt til OL i Paris i 2024, sagde Mørkøv, før han omsider kunne lukke sig ind på sit værelse og finde en smule ro efter nogle hektiske døgn.

Første etape af Danmark Rundt skydes i gang i Struer tirsdag klokken 13.30 og slutter i Esbjerg cirka fire timer senere.