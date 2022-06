Disket efter bisse-trick

Belgiske Yves Lampaert blev diskvalificeret i Belgien Rundt, da han med et bisse-trick forhindrede en konkurrent i at vinde løbet samlet

5. etape i Belgien Rundt var på forhånd udset til at kunne blive en drabelig duel om den endelige sejr mellem Quick-Steps Mauro Schmid i førertrøjen og Lotto-Soudals Tim Wellens´.

De to havde inden etapen samme tid, men Schmid var foran på hundrededele, der blev opgjort på enkeltstarten fredag.

Ingen af de to var sådan set i spil til sejren på etapen, men fra km 6-5 var der tre indlagte spurter på den såkaldte 'gyldne kilometer'. Har var der tre gange 3, 2 og 1 sekund at køre om - og her skulle løbet afgøres.

Lotto-mandskabet kørte mesterligt Wellens frem til at tage de første tre sekunder, mens Schmid ingen fik. Det fik Quick-Step til at reagere, og specielt den belgiske stjerne Yves Lampaert.

Han kørte nemlig frem og skulderskubbede Wellends til siden og lukkede ham inde, så Schmid kunne gå frem og tage to bonussekunder på den næste spurt, mens Wellens ingen fik.

Resultatet betød dog, at Wellens var gået forbi Schmid, der altså i den sidste spurt skulle tage et sekund mere end Wellens for at beholde førertrøjen - og igen var der hjælp fra Lampaert.

For da Wellens lagde sig på hjul af Schmid og afventede spurten kørte Lampaert og en holdkammerat op på siden og foran Wellens, der altså blev klemt inde og ikke kunne komme forbi Schmid frem mod linjen,

Resultat: Begge fik i alt fire bonussekunder, og Schmid vandt dermed løbet.

Lampaert blev efterfølgende diskvalificeret for sine feje tricks, men det hjalp ikke rigtig Tim Wellens, da Mauro Schmid ikke blev straffet for holdkammeratens fiflerier.

- Det er meget smertefuldt at tabe Belgien Rundt med så lidt.

- Alt gik ellers godt, og jeg tog tre bonussekunder i den første sprint. Men alt gik så galt hen mod anden sprint.

- Det, Lampaert gjorde, kostede mig den samlede sejr, men hans diskvalifikation ændrer naturligvis ingenting.

- Så jeg er meget skuffet, sagde Tim Wellens efter løbet.

Quick-Step Alpavinyl fik i øvrigt dobbelt bonus ud af løbbets sidste etape. For holdets supersprinter Fabio Jakobsen vandt nemlig spurten på målstregen foran Alpecin-Fenix' Jasper Phillipsen og Gerben Thijssen fra Intermarché-holdet.

Danske Mads Pedersen (Trek-Segafredo), der vandt 1. etape og kørte tre dage i løbets førertrøje blev nummer syv i spurten og nummer syv samlet i løbet.

