DM-arrangør: - Bestemt ikke i orden

Først nu står det klart for arrangøren af mountainbike-DM i september, at DCU-formand Henrik Jess Jensen skaffede sig adgang uden en gyldig coronatest

Under skarp protest lod formanden for Viborg MTB, Jens Andersen, i september en gruppe dopingkontrollanter fra Anti Doping Danmark komme ind på stævneområdet ved DM i Mountainbike Marathon, selv om de ikke kunne forevise en negativ coronatest.

På det tidspunkt anede han ikke, at formanden for Danmarks Cykle Union, Henrik Jess Jensen, var i samme båd.

Først med Ekstra Bladets afsløring af, at dansk cyklings formand mente sig hævet over det generelle adgangskrav til stævnet, fik Jens Andersen sandheden at vide ved at spørge sig for i sit bagland.

- Det er bestemt ikke i orden, at han kom ind uden en gyldig test. Jeg forstår, at han havde en syv dage gammel coronatest med sig og alligevel fik adgang, siger Jens Andersen.

- Chefkommissær Michael Lajer var oppe at hente ham ved indgangen, og det var så blevet besluttet, at han kunne komme ind med en syv dage gammel test, hvis han bar mundbind.

- Man kan vel sige, at en syv dage gammel test er bedre end ingen test, men det var nu engang adgangskravet, at testen måtte være højst fem dage gammel, siger Jens Andersen.

'Det står ikke til at ændre nu'

Han har siden talt med Henrik Jess Jensen, som i lighed med Michael Lajer ikke har reageret på Ekstra Bladets mange henvendelser, og han anser sagen for at være lukket.

- Der er ikke noget, der tyder på, at nogen har udsat andre for smitterisiko, så tilbage står bare princippet om, at regler skal overholdes, siger Jens Andersen.

- Det blev de ikke, men sådan er det. Det står ikke til at ændre nu. Vi fik lavet et godt arrangement, og det er det, der gerne skulle stå tilbage.

- Selvfølgelig er det ikke optimalt, at formanden ikke har en frisk test, men i det mindste var han blevet testet. De andre ville jo bare ikke testes, siger Andersen.

‘De andre’ er de syv-otte kontrollanter fra Anti Doping Danmark, som efter Jens Andersens mening optrådte som ‘idioter’ ved konsekvent at nægte at lade sig coronateste før stævnet.

Han var dog tvunget til at lukke dem ind, idet han ellers risikerede en disciplinærsag og karantæne ved at forhindre dopingkontrol ved stævnet.

