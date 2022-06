DM-vinder i regnen: Jeg var bange for at styrte

Alexander Kamp var allerede aktiv få kilometer efter løbsstart og endte med at holde helt til mål ved DM i linjeløb.

Dermed vandt Trek-Segafredo-rytteren sin anden DM-titel i karrieren efter over 200 kilometer i udbrud.

Efter sejren var det tydeligt, at dagens strabadser i både regn- og tordenvejr kunne mærkes.

- Jeg er træt. Jeg skal have en morfar, lød det fra Alexander Kamp efter sejren.

- Jeg var lidt nervøs for at styrte (i regnen, red.). Jeg skal på sommerferie på tirsdag, så jeg gider jo ikke ligge på sygehuset lige inden. Jeg måtte være lidt forsigtig.

Alexander Kamp i midten flankeret af nummer to, Mads Pedersen (tv) og tre Mikkel Honoré (th). Foto: Bo Amstrup

Få kilometer før målstregen blev Kamps forfølger Julius Johansen ramt af en forfærdelig uheldig punktering, men det var ikke noget, Alexander Kamp bemærkede.

- Jeg anede ikke, at han punkterede. Jeg kigger hele tiden tilbage for at se, om han kommer op igen, men jeg har ingen anelse om, hvad der sker bag mig.

Og trods de meget få og ydmyge ord fandt Kamp dog plads til at udtrykke en anelse glæde over DM-sejren.

- At bære Dannebrog er jo fantastisk.

Planen lykkedes

Dagens sølvmedaljevinder blev Alexander Kamps holdkammerat på Trek-Segafredo, Mads Pedersen.

Han var en af løbets helt store favoritter, men måtte altså nøjes med andenpladsen.

- Når vi bliver et og to, er det okay, sagde han efter løbet.

Mads Pedersen kører over målstregen som nummer to foran Mikkel Honoré. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Vi havde en plan i morges, og vi eksekverede den fuldstændig som planlagt. Alexander kørte sindssygt stærkt. Kæmpe stort tillykke til ham.

Mads Pedersen var selv i hopla på de aalborgensiske veje, og til spørgsmålet om hvorvidt Tour-formen er på plads, svarer han som en ægte gammel flabet verdensmester.

- Hvis I kigger på cykelløbet i dag, kan I jo selv vurdere det.

Dét svar tager vi som et kæmpestort ja.

