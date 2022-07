DMI varsler Tour-drama: - Den store gyser lige nu

Det bliver formentlig en våd oplevelse for nogle af rytterne, når starten af Tour de France sættes igang i København fredag eftermiddag.

Regnen rammer efter alt at dømme København mellem 17.00 og 18.00. Det oplyser vagthavende metrolog ved DMI Klaus Larsen til Ekstra Bladet.

- De første ryttere starter i tørvejr, mens de sidste slutter i regnvejr, siger han.

Ikke nok med det våde vejr, er der også risiko for tordenvejr.

- Den store gyser lige nu er, om tordenbyger kommer til at ramme København. Der er risiko for, at der dannes torden, mens der bliver kørt, siger Klaus Larsen.

Han oplyser samtidig, at man intet kan sige med sikkerhed indtil meget tæt på den store begivenhed. De holder derfor løbende øje og har kontakt med Tour de France-arrangørerne omkring det uvisse vejr.

Klaus Larsen opfordrer samtidig til at trække i regntøjet, hvis man er en af de mange, der har planer om at overvære enkeltstarten frem for paraplyen af hensyn til sine medtilskuere.

Temperaturerne kommer dog ikke til at fejle noget. Hos DMI regner man med, at skyerne letter op ad formiddagen, og det vil betyde, at det vil blive mellem 26 og 28 grader.

Ekstra Bladet følger vejr-dramaet op til begivenheden ...