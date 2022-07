DMI varsler: Tour-rytterne skal køre i 40 graders varme

Det bliver en særdeles varm dag på cyklen for rytterne i Tour de France, og der skal drikkes rigeligt med væske i den franske hede

Kaster man et blik på vejrprognoserne i Frankrig, vil det ikke være overraskende, hvis rytterne i Tour de France kommer til at smide mere væske, end de indtager på søndagens 200 kilometer lange etape fra Rodez til Carcassonne.

For det bliver varmt. Meget varmt.

Det fortæller vagthavende ved DMI Anja Budholdt til Ekstra Bladet.

- Vi har ligget i den høje ende af de 30 grader i mange dage nu. I dag er det særligt i Portugal, Spanien og den sydlige del af Frankrig, at vi kan forvente temperaturer op over 40 grader.

Og selvom det nok er svært at mærke forskel på 35 grader og 40 grader, når man træder sig selv i stykker på en racercykel, skal rytterne alligevel være glade for, at der er hviledag mandag, når hedebølgen kulminerer.

- Umiddelbart kunne det blive en af de varmere dage i lang tid, når kalenderen viser mandag. Men når det så er sagt, havde rytterne det med stor sandsynlighed varmt i går, og de får det også meget varmt i dag, siger Anja Budholdt.

En af de helt unge cykelfans bliver kølet ned. Foto: Claus Bonnerup

Temperaturen bliver målt i skyggen, og vi skal huske på, at rytterne cykler størstedelen af dagen i stegende sol på asfalt, hvor varmen virker voldsommere.

'Kyllingen': Passer Vingegaard fint

I løbet af lørdagen følte INEOS-rytteren Thomas Pidcock sig eksempelvis meget ramt, fordi han havde glemt at tage solcreme på.

Men det afhænger meget af, hvilken type rytter man er. Det fortæller Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen.

- Det er noget, rytterne tager meget alvorligt, og de tager da også de forholdsregler, der skal til. Men det er ikke meget anderledes end en dag med dårligt vejr, regn og våde veje, som nogle ryttere godt kan lide, mens andre afskyr det.

- Eksempelvis passer varmen Jonas Vingegaard fint. Typisk har de lette ryttere det nemmere i hede. Jeg havde det faktisk bedst, når det var over 30 grader, siger han.

