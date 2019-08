Dobbelt dansk triumf!

Tempokongen Martin Toft Madsen var helt ustyrlig på torsdagens enkeltstart i PostNord Danmark Rundt.

Den 34-årige cykelrytter vandt i suveræn stil 2. etape, der bestod af en tidskørsel over 17 kilometer på flad vej i og omkring Grindsted.

Den danske timerekordholder fra det lille kontinentalhold BHS-Almeborg Bornholm tilbagelagde turen på 19 minutter og 35 sekunder, hvilket ingen var i nærheden af at matche.

- Det er rigtig rart at kunne krydse denne her af på cv'et. Jeg har været tæt på mange gange, og så mange år har jeg jo ikke igen, så det er superdejligt, at det lykkedes, siger Martin Toft Madsen.

Tættest på ham var Rasmus Quaade (Riwal Readynez), Mads Würtz Schmidt (Team PostNord Danmark) og Niklas Larsen (ColoQuick), der alle var 11 sekunder efter vinderen.

Ny mand i førertrøjen er Würtz Schmidt. Han overtager førstepladsen i klassementet fra belgiske Tiesj Benoot (Lotto Soudal).

Mads Würtz Schmidt er ny mand i førertrøjen. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Der er dog tæt kamp i toppen af feltet, da kun få hundrededele af et sekund adskiller Würtz Schmidt fra Niklas Larsen i klassementet.

Torsdagens helt store triumfator Martin Toft Madsen måtte undervejs nøjes med tredjebedste tid midt på ruten, da 20-årige Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) og Rasmus Quaade var et sekund hurtigere.

Det var derfor på anden halvdel af ruten, at den rutinerede etapevinder trak fra konkurrenterne.

Toft Madsen er tidligere endt på anden- og tredjepladsen i kampen mod uret i Danmark Rundt. Det var aldrig lykkedes ham at vinde en etape før torsdagens triumf.

I Danmark Rundt plejer enkeltstarten at være placeret på en af de sidste etaper, men i år har arrangørerne valgt at fremrykke etapen, hvor rytterne kæmper mod uret.

Fredag går turen fra Holstebro til Vejle, hvor der endnu en gang bliver kamp om sekunderne op ad den stejle afslutning på Kiddesvej.

Det danske etapeløb kommer ikke forbi Fyn i år, da 4. etape på lørdag går fra Korsør til Asnæs Indelukke.

Søndag slutter cykelløbet med en etape fra Roskilde til København, hvor der er opløb på Frederiksberg Allé.

