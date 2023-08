Dobbelt kaptajnrolle: Kæmpe intern respekt

Danmarks to spydspidser ved søndagens VM, Kasper Asgreen og Mads Pedersen, mener, at de kan gøre hinanden bedre, når der skal køres et hårdt VM-løb i Glasgow.

Søndag venter et af VM-ugens helt store højdepunkter, når de bedste mandlige cykelryttere fra hele verden, skal dyste om regnbuetrikoten.

Det danske landshold repræsenteres af otte mand. To af dem er de forhåndsudnævnte kaptajner, og spørger man Mads Pedersen og Kasper Asgreen, så kan de komplimentere hinanden godt.

Kan I være gode for hinanden?

- Det tror jeg. Selvom vi ofte støder sammen i endagsløb og også i etapeløb, fordi vi ruteprofilsmæssigt har mange overlap, fortæller Kasper Asgreen.

Asgreen, der for nyligt vandt sin første etapesejr i Tour de France, mener bl.a., at han og Mads Pedersen kan køre løbet på lidt forskellige måder, der kan gavne dem begge.

Annonce:

- Vi kører løbene på lidt forskellig vis i kraft af vores kvaliteter som rytter, så jeg tror, at det at køre på hold med Mads er en fordel, fordi vi kan åbne løbet op på vores egen måde og derfor komplimenterer hinanden rigtig godt.

Kasper Asgreen ser frem til at dele kaptajnrollen med Mads Pedersen ved VM. Foto: René Schütze

Kan lide det samme

Mads Pedersen er søndag på jagt efter sit andet verdensmesterskab i karrieren, og han forklarer, at selvom han og Asgreen har en anelse forskellige kvaliteter som ryttere, så har de også mange af de samme styrker, der kan give dem en fordel i søndagens løb.

- Jeg tror, vi kan dække hinanden af ret godt. Vi har stærke kompetencer begge to. Vi kan begge lide et hårdt cykelløb, så det er ikke, fordi vi skal tænke på at gøre det blødt for mig, for at jeg kan spurte, og hårdt for Kasper. For vi kan begge lide at køre cykelløb på samme måde.

Derudover er der en anden væsentlig ting, der er vigtigt i kaptajnernes interne samarbejde, når slaget skal slås på vejene i Glasgow.

Annonce:

- Så er der det faktum, at vi kan unde hinanden at lave dette resultat. Så der er den interne respekt og tro på, at vi begge kan lave en VM-guldmedalje. Hvis Kasper sidder i en situation, hvor han kan vinde en guldmedalje, og jeg er nødt til at bakke af, så er det det, jeg gør.

Både Mads Pedersen og Kasper Asgreen viste storform i årets Tour de France, hvor de begge vandt en etapesejr.

Korte ramper i Glasgow

Ruten i Glasgow er kendetegnet dels ved umanerligt mange sving, men også ved at have en række skrappe men relativt korte stigninger i den kuperede bymidte.

Ifølge Asgreen kan stigningernes karakteristika betyde, at det bliver en udmattelseskrig.

- Stigningerne er godt nok stejle, men de er så korte, at det bliver svært at gøre en rigtig forskel. Du kan godt fyre den af fra bund til top, men så har du højest fem sekunder på toppen i bedste fald, og så sidder du med mælkesyre op til begge ører, og så kommer folk sejlende tilbage stille og roligt. Sådan er det i hvert fald ofte. Så det bliver svært at gøre en forskel forfra, så jeg tror udskilningen kommer bagfra.

Annonce:

Holdningen bakkes op af Anders Lund, der til Ekstra Bladet fortalte, at feltet ikke kan hænge sammen på den tekniske rundtur i Glasgow, og at folk derfor kommer til at blive sat.

Det danske landshold inden den sidste træningstur forud for VM. Foto: René Schütze

På tur med barndomskammeraterne

Landsholdstruppen søndag består af otte mand, der ud over Mads Pedersen og Kasper Asgreen tæller Mattias Skjelmose, Søren Kragh Andersen, Mikkel Honoré, Magnus Cort, Michael Mørkøv og Mikkel Bjerg.

Truppen er ifølge Mads Pedersen godt sammentømret, og på hotellet i udkanten Glasgow, bliver der hygget omkring middagsbordet og snakket gamle dage.

- Det er sindssygt hyggeligt at køre med de her drenge. Mange af os har kørt sammen siden ungdomsårene, så vi har historier, som vi stadig kan hive op ved bordet fra dengang, vi var drenge.

- Der er også en tro på, at vi kan lave et godt resultat. Vi har alle sammen kørt stærkt på det seneste, så der er et stabilt fundament. Vi kan gå ind til i morgen med en tro på, at vi kan lave et resultat.

Hvor langt talentet og sammenholdet kan bringe de danske ryttere, får vi at se søndag formiddag, når linjeløbet skydes i gang, og rytterne skal tilbagelægge 272 strabadserende kilometer i Skotland.