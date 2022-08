Døde i sengen ved siden af hende

Mountainbikerytteren Rab Wardell lod sig tiljuble, da han søndag vandt sportens nationale mesterskab i Skotland.

Mandag aften var den 37-årige skotte på besøg i BBC's skotske aftenprogram The Nine for at snakke om sin løbssejr, hvor der var plads til spas imellem studieværten og den skotske cykelrytter.

- For at være helt ærlig var det lidt af en katastrofe, men jeg fortsatte bare med at køre og indhentede dem foran mig, hvad mere kan man gøre.

Selvsamme aften havde Rab Wardell lagt sig i sengen ved siden af sin forlovede Katie Archibald, der er britisk guldmedaljevinder fra de olympiske lege i Tokyo 2021. Wardell fik hjertestop, mens parret lå i sengen.

Mountainbikerytteren overlevede ikke hjertestoppet til trods for Katies bestræbelser på at holde ham i live.

Den britiske banerytter Katie Archibald mistede mandag aften sin forlovede Rab Wardell Foto: Thibault Camus // Ritzau Scanpix

Hun ringede hurtigt efter en ambulance, og paramedicinerne var der efter blot få minutter, men skotten var ikke til at redde.

Forlovede Archibald er selvfølgelig knust oven på episoden.

'Han fik hjertestop, mens vi lå i sengen. Jeg prøvede og prøvede, og paramedicinerne var der efter få minutter, men hans hjerte stoppede, og de kunne ikke få ham tilbage,' skriver Katie Archibald på sin Twitter-profil tirsdag morgen.

'Jeg elsker ham så højt og har brug for ham her ved min side. Jeg har virkelig brug for ham, men han er væk, og smerten er ubeskrivelig,'

Det skotske cykel forbund var mandag aften også ude med en pressemeddelse ovenpå ulykken, hvori de udtrykker stor ærgelse over rytterens dødsfald.

