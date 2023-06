Dokumentar afslører: Planlagde at forære sejren

Wout van Aert vandt 20. etape af Tour de France sidste år, hvor danske Jonas Vingegaard blev nummer to på enkeltstarten, og det var hele tiden planen, at resultatet skulle se netop sådan ud

Wout van Aert havde enorm betydning for, at Jonas Vingegaard sidste år vandt Tour de France.

Det belgiske powerhouse havde også personlig succes på Touren, og det endte med at være et næsten perfekt løb for de to cykelstjerner.

På 20. etape, som var en enkeltstart, hvor Touren endegyldigt blev afgjort, havde Wout van Aert sat den bedste tid, før Jonas Vingegaard trillede afsted.

Danskeren kørte helt lige op med sin belgiske holdkammerat, men slap trådet de sidste 200 meter og forærede sejren til van Aert.

Og netop det stunt var planlagt.

- Jeg sagde før etapen til Grischa (Niermann, sportsdirektør Jumbo-Visma red.), at hvis etapen skulle afgøres mellem Wout (van Aert red.) og mig, skulle han sige det, fordi så ville jeg sænke farten, fortæller Jonas Vingegaard i Netflix-dokumentaren 'Tour de France: Unchained'.

Wout van Aert på podiet efter sin sejr på 20. etape af sidste års Tour de France. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Annonce:

Den belgiske stjernerytter var i tårer, da han fandt ud af gestussen fra sin danske holdkammerat og efter etapen, havde han også kun pæne ord at sige om Vingegaard.

- Jeg er meget rørt. At vinde Touren med det her hold er meget specielt. Det var en drøm i dag. Jonas ville have mig til at vinde. Han er sådan en god fyr, og jeg vil gerne takke alle mine holdkammerater og holdet for de her specielle tre uger. Det er utroligt, sagde van Aert efter etapen sidste år.

I starten af løbet var stemningen mellem Vingegaard og van Aert dog ikke helt i top, da danskeren var irriteret over, at van Aert ikke ventede på ham på fjerde etape.

Læs mere om det her: Vingegaard irriteret på holdkammerat: - Jeg var ked af det