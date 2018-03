Dommens dag udsat for cykel-boss: Kan blive en bombe under Touren

Mere end otte år efter den påståede forbrydelse kommer der til at gå, før det belgiske retsvæsen fælder dom over Astana-chefen Alexander Vinokurov og russeren Alexander Kolobnev, som er tiltalt for at have aftalt udfaldet af forårsklassikeren Liège-Bastogne-Liège i 2010.

Tirsdag var retten sat i Liège, men det lykkedes de tiltaltes advokater at få sagen udsat til i første omgang 19. juni, skriver sudinfo.be. Baggrunden er, at Vinokurov i Frankrig har indgivet anmeldelse af indbrud i hans digitale postkasse, hvilket skal have tilvejebragt de e-mail, som anklagen i Belgien er bygget på.

Advokaterne har med held anmodet om at kende udfaldet af den franske sag, før den belgiske indledes. 19. juni begynder parternes udveksling af bevismateriale. Den reelle sag begynder først nogle uger senere, skriver sudinfo.be.

Det betyder, at Vinokurov kan havne i retten under Tour de France, hvor han har betroet Jakob Fuglsang rollen som kaptajn. Løbet begynder 7. juli, og de tiltaltes advokater forsikrer ifølge sudinfo.be, deres klienter vil være til stede i retten under sagen.

De to venner, som dengang var ryttere på henholdsvis Astana og Katusha, er tiltalt for korruption, idet Vinokurov skal have betalt Kolobnev 150.000 euro – cirka 1,1 millioner kroner – for ikke at spurte med om sejren, da de to nåede alene til stregen med et minut ned til de nærmeste forfølgere.

Ifølge avisen La Meuse er strafferammen for de forbrydelser, Vinokurov og Kolobnev er tiltalt for, fængsel fra et halvt år til tre år og bøder på op til 350.000 euro, hvilket svarer til 2,6 millioner kroner.

Belastende e-mail: Her er den mailudveksling, som Vinokurov og Kolobnev angiveligt havde i kølvandet på Liège-Bastogne-Liège, som blev kørt 25. april 2010: Vinokurov (26. april): ’Tak endnu en gang for alt, hvad du har gjort’. Kolobnev (26. april): ’Jeg minder dig om, at for mig var det en enorm chance. Jeg ved ikke, om det gav mening for mig at gøre, hvad jeg gjorde. Jeg gjorde det først og fremmest på grund af mit venskab med dig og af hensyn til din situation’. Kolobnev (26. april): ’Selv min kone var ikke alt for ked af, at jeg blev nummer to, når du nu vandt. Havde der været en anden i dit sted, havde jeg kunne køre efter sejren, hæderen og bonussen […] nu kan jeg ikke gøre andet end at vente tålmodigt på at få at vide, om det hele var forgæves […] her er en kopi af alle mine bankoplysninger og slet denne mail fra din mailboks, for ellers risikerer jeg at få skåret nosserne af. Giv lyd, så jeg kan kontrollere, at alt er gået godt’. Vinokurov (18. maj): ’Du har gjort alt korrekt. Tag det roligt. Som du har sagt, så er jorden rund, og den gode Gud ser alt. Derfor, endnu en gang, tak. Du vil omsider vinde mesterskabet, tror jeg. Du skal ikke bekymre dig om aftalen, for jeg ordner alt. Vent blot lidt endnu på, at jeg kan gøre det’. Kilde: www.lameuse.be

