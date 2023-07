Doping-chef om Vingegaard: - Det er helt naturligt

Jonas Vingegaard har de seneste dage smadret sine konkurrenter i Frankrig, og den samlede sejr i Tour de France er nu snublende tæt på.

Magtdemonstrationerne på de franske bjerge har dog fået mange til at stille spørgsmålstegn ved danskeren. Det er med andre ord det gamle dopingspøgelse, der lurer.

Og det er ikke uventet. Sådan lyder det fra direktøren i Anti Doping Danmark - Kim Højgaard Ravn - i et interview med Ekstra Bladet.

- Først og fremmest vil jeg sige, at det er helt naturligt, at debatten opstår, når vi ser så ekstraordinære præstationer i cykelsporten, som vi har set de seneste par dage, siger han og fortsætter:

- Det er fint, at vi tager snakken. Årsagen til, at det er naturligt, er, at cykelsporten har den historik, som den har. Vel er det så ærgerligt, at dopingspøgelset dukker op, når vi ser gode præstationer. Jeg synes bare, det er vigtigt at tage snakken med historikken in mente, så vi også undgår, fejlene fra dengang bliver gentaget.

Mads Pedersen og Jonas Vingegaard er nogle af de ryttere, som Anti Doping Danmark tester. Foto: Henning Hjorth

Direktøren fortæller videre, at han ikke kan udtale sig om enkelte ryttere, når det kommer til, hvor mange gange de er blevet testet i 2023.

Over for Ekstra Bladet har Det Internationale Doping Testagentur (ITA) dog oplyst, at Jonas Vingegaard er en af de ryttere, der bliver dopingtestet allermest.

- En del af vores risikovurdering er præstationer og resultater. Så hvis man laver gode præstationer, vil vores risikovurdering bonne ud og sige, at her skal vi være ekstra opmærksomme. Det handler både om resultater, men også udviklingen i resultater.

- Jo bedre du er, jo mere bliver du også testet. Det kan du også se i Tour de France, hvor de tester etapevindere og den gule trøje hver dag. Det er fint, de bliver testet i konkurrence, men det er også vigtigt, de bliver testet uden for konkurrence. Eksempelvis forud for Tour de France, hvor alle rytterne i feltet er testet.

Danskeren er tæt på endnu en Tour de France-sejr. Foto: Tariq Mikkel Khan

Som professionel cykelrytter kan du i princippet få et besøg hver eneste dag.

Kim Højgaard Ravn tilføjer afsluttende, at Anti Doping Danmark konstant skal vide, hvor atleterne befinder sig.

- Vi tester dem, når de er i Danmark og kører løb i Danmark, men vi kan også teste dem i udlandet, hvor mange af dem er tit. Blandt andet er Tour de France-rytterne underlagt et ’whereabout’-system, hvor vi en time i døgnet skal vide, hvor de er.

- De logger ind i et system og registrerer det. Så har vi altid mulighed for at teste dem den time i døgnet. Så ved de, at de hver eneste dag kan blive underlagt en dopingkontrol.