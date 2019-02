Doping-høring udsat: Skandale-læge udeblev igen

En såkaldt medicinsk høring mod Richard Freeman, der er tidligere holdlæge for Team Sky og det britiske cykelforbund, er blevet udsat, da Freeman ikke mødte op onsdag.

Han havde i stedet sendt sin advokat, der bad om udsættelse i to døgn, hvilket normalt sker på grund af lovligt forfald som sygdom. Tribunalet i høringen imødekom ønsket og fastsatte en ny høring til fredag formiddag.

Der er flere alvorlige anklager mod Freeman, der kan risikere at miste sin autorisation som læge.

Den helt centrale anklage er, at han i 2011 ordinerede ulovlig testosteron til mindst en unavngiven rytter i 2011. Og at han har bestilte 30 poser med testosteron-plastre til velodromen i Manchester, hvor det britiske cykelforbund har hovedkontor. Til den sag har Freeman i øvrigt ændret forklaring undervejs og er derfor også anklaget for at have løjet over for de britiske antidoping-myndigheder.

Ydermere er han anklaget for mod retningslinjerne at have behandlet hold-personalet og desuden for at have sjusket med sine journaler.

Det sidste er møntet på sagen, hvor han bestilte en medicinpose - den såkaldte jiffy bag - til Bradley Wiggins op til Critérium du Dauphiné i 2011.

Indholdet af posen er aldrig blevet offentliggjort, mestendels fordi Freeman enten forsømte at journalisere medicineringen af den senere Tour de France-vinder, der beviseligt havde en undtagelse til at benytte et ulovligt kortison-præparat mod høfeber. Eller i bedste fald mistede den eneste kopi af journalen under en ferie i Grækenland i 2014, hvor hans computer blev stjålet. Han hævdede senere, at han kun havde en kopi, da han endnu ikke havde fået lært at benytte Dropbox.

Det er ikke første gang, at Freeman udebliver fra en høring. Det gjorde han også i 2017, da en britisk parlamentskomite ville kaste lys over medicin-leverancen til Bradley Wiggins i 2011.

Det forventes, at flere fra Team Sky og fra det britiske cykelforbund, skal i vidneskranken i sagen, men i britiske medier spekuleres der i, at den kommende høring fredag heller ikke bliver til noget. Richard Freeman meldte i 2017 afbud på grund af sit skrøbelige mentale helbred, hvilket også menes at være årsagen til dette afbud.

Freeman var dog rask til i sommeren 2018 at udgive en bog, hvor han beskriver den lægelige og videnskabelige tilgang på Team Sky, hvor han også kommer ind på sagerne om Bradley Wiggins.

