Doping i Tour-feltet? - Det er naivt at tro andet

CARCASSONNE (Ekstra Bladet): 3 år, 4 måneder og 23 dage.

Så længe siden er det, at en toprytter senest er blevet testet positiv for doping. I februar 2019 afleverede den colombianske Trek-rytter Jarlinson Pantano Gomez en test, der indeholdt spor af epo.

Siden har der ikke været et eneste tilfælde på højeste niveau i cykelsporten.

Det har fået flere til at mene, at cykelsporten i dag er ren, og at hele dopingspørgsmålet er noget, der hører fortiden til.

Men sådan forholder det sig formentlig ikke. Det fortæller Jakob Mørkeberg, der er videnskabelig seniorkonsulent hos Anti Doping Danmark, til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Det er sværere for dem at snyde, men det er naivt at tro, at der ikke er noget doping. De ting, de kan tage, er måske knap så potente, som de kunne være før i tiden, så det er måske på en lidt anden måde, det bliver gjort, siger Mørkeberg.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er naivt at tro, at der ikke fortsat er cykelryttere, der doper sig, mener Anti Doping Danmark. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Den danske dopingekspert har dog alligevel et klart indtryk af, at cykelsporten er langt mere ren, end den var engang.

På den måde står sporten generelt et bedre sted.

- Det, vi hører, er, at det er blevet renere, og der er en anden holdning til doping i feltet. Det hører vi fra ryttere og forskellige andre folk i miljøet, så jeg tror helt klart, det er bedre, men at sige, at der ikke er noget, er naivt, siger Jakob Mørkeberg.

Tror ikke på forslag

Men på trods af flere år uden dopingsager og med endnu et Tour de France, hvor de eneste positive prøver har været coronaprøver, så eksisterer dopingmistanken i den grad stadigvæk.

Annonce:

Som Ekstra Bladet senest har beskrevet, vil EF Educations holdejer, Jonathan Vaughters, og flere andre store stemmer nemlig intensivere kampen mod doping betydeligt med blodprøver tæt på etapernes start og afslutning.

Et forslag, som blandt andre danske Magnus Cort fra netop EF Education hilste velkommen - hvis det vel at mærke kan gøre en forskel og potentielt fange flere, der tager ulovlige midler i brug.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jumbo-Visma-boss Richard Plugge er blandt de stemmer, der taler for mere kontrol. Foto: Claus Bonnerup

Men det er ikke et forslag, som Anti Doping Danmark har den store tiltro til.

- Hvis vi tager udgangspunkt i Tour de France, hvor de kører etape efter etape i tre uger, så vil det ikke give mening at trække blod ud, forklarer Jakob Mørkeberg.

- Det, man har set fra Tour de France tidligere, er, at de tog blod ind på hviledagene, men hvis de skal have effekt af det over en længere periode, så ville det være en rigtig dum idé at trække blod ud igen efter etaperne. Så mister de effekten.

Annonce:

Ud over Jonathan Vaughters har også holdejer for DSM Iwan Spekenbrink talt varmt for blodprøveforslaget, ligesom også Jonas Vingegaards chef på Jumbo-Visma, Richard Plugge, har udtalt, at han er åben over for ideen.

Flere penge til efterforskning

Holdejernes råb om mere kontrol i forbindelse med bloddoping tager afsæt i Operation Aderlass fra 2019. En sag, som Bahrain Victorious' manager, Milan Erzen, også har været mistænkt for at have forbindelse til.

De udøvere, der dengang blev taget med fingrene i kagedåsen og efterfølgende talte med myndighederne, forklarede, at de foretog blodtransfusioner med deres eget blod, som de indtog kort inden konkurrence.

Herefter ville de tage det ud igen lige efter konkurrencen. På den måde ville deres blodværdier ikke være højere, og de kunne derfor undgå at teste positiv.

Alligevel er det altså ikke i et etapeløb som Tour de France, at man i fremtiden bør skrue op for testsystemet ved at foretage blodprøver før og efter etapeløb, mener Anti Doping Danmark.

Annonce:

- En strategi med at tage blodprøver før og efter ville måske give mening til et verdensmesterskab, hvor du kører én dag, men ikke i et tre uger langt etapeløb som Tour de France, fastslår Jakob Mørkeberg, der dog hilser holdejernes andet ønske om flere midler til antidopingarbejdet velkommen.

Det ville især kunne gøre en forskel i forhold til de efterforskninger, der vil blive foretaget i fremtiden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fra en af politiets ransagninger af Bahrain Victorius. Foto: Europol

- Den helt store værdi ville være i forhold til efterforskningsarbejdet og indhentning af oplysninger fra miljøet. Man har fokuseret ekstremt meget på at teste - og det skal man fortsat - men kommer der flere ressourcer, vil der være et potentiale i forhold til efterretninger, fortæller Jakob Mørkeberg.

I skrivende stund bliver World Tour-holdet Bahrain Victorious fortsat efterforsket af de franske myndigheder, der har foretaget flere ransagninger rundtomkring i Europa det seneste år.

Senest fik holdet besøg af det danske politi, der et døgn inden den danske Tour-start ransagede Bahrain Victorious' værelser på Hotel Scandic i Glostrup.

Annonce:

Kort tid efter kunne anklagemyndigheden i Marseille i en pressemeddelelse oplyse, at man under ransagningerne har undersøgt tre ryttere, en holdmanager, en læge samt en osteopat.

Ved ransagningerne blev der konfiskeret medikamenter, hvis oprindelse er ukendt eller receptpligt, ligesom også mobiltelefoner, hardiske og computere blev konfiskeret.