Doping-skandale: Snød i tre år - nu er han fældet

Den kroatiske cykelrytter Kristijan Durasek er onsdag blevet straffet med fire års karantæne for brud på antidopingreglerne.

Det skriver Den Internationale Cykelunion (UCI) på sin hjemmeside.

Den 32-årige kroat, der indtil maj i år har kørt for World Tour-holdet UAE Team Emirates, skulle have forbrudt sig mod reglerne i perioden fra 2016 til 2019.

Det er de østrigske myndigheder, der har indleveret de oplysninger, der har ført til karantænen. Oplysningerne er kommet frem i den såkaldte Operation Aderlass (Operation Åreladning, red.).

Tilbage i oktober udstedte UCI karantæne til de to slovenere Borut Bozic og Kristijan Koren, der begge er tilknyttet Bahrain-Merida-holdet som henholdsvis sportsdirektør og rytter, for deres medvirken i 'Operation Aderlass'.

De to fik en straf på to års karantæne for at have forbrudt sig mod antidopingreglementet i 2011 og 2012.

Operationen har også kostet den tyske træner i speedskating Robert Lehman-Dolle jobbet.

Han har siden maj været under lup i Operation Aderlass, og tidligere onsdag oplyste Det olympiske træningscenter (OSP) i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet dpa, at Lehman-Dolle mister jobbet med øjeblikkelig virkning.

