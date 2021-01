Dopingdømt cykelrytter får to års fængsel

Den østrigske cykelrytter Stefan Denifl er tirsdag blevet idømt to års fængsel ved en domstol i Innsbruck.

Det skriver østrigske medier.

Denifl har tidligere erkendt bloddoping og er tirsdag blevet dømt for såkaldt sports-bedrageri, da hans dopingsnyderi var med til at sikre ham kontrakter og sponsorater inden for cykelsporten. Det er ulovligt i Østrig, og han kunne idømmes en straf så hård som ti års fængsel.

Fra 2014 til 2018 har Denifl på baggrund af sit dopingindtag 'bedraget' sponsorer og arbejdsgivere for cirka 3,75 millioner danske kroner. Derfor har han oven i sin fængselsstraf fået en bøde på 2,6 millioner kroner.

Denifl, der i 2019 fik fire års karantæne fra cykelsporten, blev fældet i den omfattende optrevling af en tyskbaseret dopingring, der fik navnet 'Operation Aderlass'.

Her var den tyske læge Mark Schmidt hovedmanden, der styrede foretagende fra sin klinik i Erfurt. Her blev der ved en razzia beslaglagt 40 poser med blod, der er udtaget med henblik på bloddoping.

De involverede er fortrinsvist skiløbere og cykelryttere.

Tidligere i sagen har skiløberne Max Hauke og Dominik Baldauf begge fået fem måneders fængsel, mens cykelrytteren Georg Preidler fik et års betinget fængsel efter at have indrømmet at være en del af Aderlass.

Ekspertens store overblik: Ham har jeg et godt øje til

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke