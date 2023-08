Cykling ... 17. aug. 2023 kl. 16:38 Gem artikel Gemt artikel

Dopingens røgslør: Sådan virker det

I lyset af suspenderingen af Jumbo-Visma-rytteren Michel Hessmanns for en positiv dopingtest for deuretika, giver Ekstra Bladet dig her indblik i, hvordan stoffet kan sløre de præstationsfremmende og forbudte midler