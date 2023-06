Dræbte kat: Nu henter storhold ham

Det seneste år har været et vaskeægte lorteår for den italienske cykelrytter Antonio Tiberi.

Stortalentet, der er tidligere junioverdensmester i enkeltstart, havde en lovende karriere foran sig, men en grotesk sag satte en brat stopper for cykelrytterens udvikling.

21. juni sidste år kom det nemlig frem, at Antonio Tiberi med fuldt overlæg havde skudt og dræbt toppolitikeren Federico Pedini Amatis kat med et skarpladt luftgevær.

Siden blev Tiberi suspenderet fra cykelholdet Trek Segafredo, og slutteligt blev han fyret.

Men nu er der godt nyt for den unge italienske cykelrytter.

For storholdet Bahrain Victorious har nemlig skrevet kontrakt med Tiberi, lyder det i en pressemeddelelse.

Kontrakten løber frem til slutningen af 2025, og Antonio Tiberi er en lykkelig mand.

Annonce:

'Jeg er glad for at starte et nyt kapitel i min karriere med Team Bahrain Victorious - både fra et sportsligt perspektiv og et menneskeligt perspektiv', udtaler han i pressemeddelelsen.

Indrømmede i retten

Antonio Tiberi var i sin tid holdkammerat med danske Mads Pedersen, da det kom frem, at han havde skudt katten.

Da han kom for retten i november 2022 indrømmede han, at han sigtede på katten, da han fyrede våbnet af. Men han gjorde det kun, fordi han ikke troede, haglet ville kunne dræbe noget som helst.

Han kontaktede selv politiet, da han fandt ud af, hvad han havde gjort.

Tiberi endte med at skulle betale lige knap 30.000 kroner til Federico Pedini Amati for kattedrabet.

Cykelrytter slår toppolitikers kat ihjel