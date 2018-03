Drama i regnen: Fuglsang styrter i udbrud

Under regn og tunge skyer vandt David de la Cruz (Sky) søndag for andet år i træk 8. etape i Paris-Nice.

Løbets dramatiske finaleetape udviklede sig bag etapevinderen som et sandt forfølgelsesløb om den samlede sejr.

Den endte Marc Soler fra Movistar med at tage med blot fire sekunder ned til Simon Yates (Mitchelton-Scott), som førte løbet inden sidste etape.

Soler sluttede på tredjepladsen på etapen og fik med bonussekunderne lige netop samlet nok til samlet sejr.

Izagirre-brødrene, som lå nummer to og tre inden etapen, kørte sammen, da de lå i udbrud godt syv kilometer fra mål og jagtede Soler.

Dermed nåede Gorka Izagirre kun den samlede tredjeplads - 14 sekunder efter Soler.

8. etape var blot 110 kilometer lang, men bød på hele seks kategoriserede stigninger i det kuperede og regnvåde terræn.

Jakob Fuglsang var del af et tremandsudbrud, som fik luft med omkring 80 kilometer til mål, men Astana-rytteren styrtede i regnen syv kilometer senere og blev hentet af de bagvedliggende.

Inden etapen førte Simon Yates i den samlede stilling med henholdsvis 11 og 12 sekunder foran de to brødre Ion og Gorka Izagirre (Bahrain-Merida).

Marc Soler

Marc Soler vandt Paris-Nice. Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix

De tre lå længe sammen med Fuglsang i hovedfeltet, efter Marc Soler (Movistar) var kørt efter resterne af Fuglsang-udbruddet og fik over et minuts forspring ned til feltet med to spanske landsmænd omkring sig.

Dermed var Soler virtuelt i førertrøjen. Inden etapen var han 37 sekunder efter Yates i klassementet.

Resten af etapen formode sig som et forfølgelsesløb, hvor også Izagirre-brødrene slog kontra og stak fra feltet, så de havde afstand til Simon Yates.

Simon Yates var sat skakmat, men da den ene bror på vej ned mod mål kørte ind i den foranliggende, styrtede bror i et sving, og deres cykler blev viklet sammen, øjnede Yates håb.

Det svandt dog, da han krydsede målstregen 35 sekunder efter Soler og dermed fire sekunder for sent.

Den korte, eksplosive finaleetape har tidligere givet voldsomt drama i klassementet.

I 2017 vandt Sergio Henao løbet med to sekunder foran Alberto Contador, og året forinden sluttede Contador blot fire sekunder efter den samlede vinder, Geraint Thomas.

