Drama midt i opvisning: Mads P. måtte klare sig uden hjælp

Mads Pedersen (Lidl-Trek) smadrede lørdag alle konkurrenterne og vandt både den afsluttende tidskørsel og det samlede klassement i PostNord Danmark Rundt.

Imponerende nok i sig selv. Men endnu mere imponerende er det, at sejren kom i hus, selvom hans radio gik ud halvvejs gennem enkeltstarten i Helsingør.

- Fra der var otte kilometer til målet fik jeg ingen mellemtider. Så jeg kørte bare som et hul i jorden for at håbe på, at jeg kunne holde den, siger han til Ekstra Bladet og den øvrige presse efter lørdagens afsluttende etape.

Mads P. vinder titlen foran Mattias Skjelmose og Magnus Cort. Foto: Claus Bonnerup

Men der var mere på spil end blot den samlede sejr i det traditionsrige danske etapeløb, da de to holdkammerater på Lidl-Trek, Mads Pedersen og Mattias Skjelmose, satte sig på cyklerne til den afgørende enkeltstart.

For forud for etapen indgik de to danske stjerner et væddemål.

Og eftersom Mads Pedersen trak det længste strå, så kommer der en ekstra præmie på menuen. Bogstavelig talt.

- Vi havde væddet om, at taberen skulle give en middag. Så nu skylder han, fortæller Mads Pedersen.

- Vi har to etapesejre, og Skjelmose vinder nok den flotteste etapesejr (3.etape, red.), man kan på dansk grund, så vi er supertilfredse.

Der var glæde hos de to holdkammerrater Mads Pedersen og Mattias Skjelmose efter etapen. Foto: Claus Bonnerup

Brormand var med

Udover titlen og en kommende middag så kastede indsatsen i Danmark Rundt også en anden milepæl af sig for Mads Pedersen.

For ved sin side har han haft sin bror, Martin Pedersen, der kom til holdet som såkaldt staglare i starten af måneden.

- Det har været en fornøjelse. Vi er glade og taknemmelige for, at holdet har givet os en mulighed for det. Det er der ikke mange brødre, der får lov til, siger han.

- Jeg er pissestolt af Martin.

Martin Pedersen skiftede 1. august Restaurant SuRi-Carl Ras-trikoten ud med Lidl-Treks. Foto: Hestkjaer

Færge-fritter

Fra Danmark går turen nu til Tyskland, hvor der venter et endagsløb i Hamborg.

- Er du klar til at hoppe på cyklen igen søndag?

- Det er mit arbejde, ik. Nu skal vi ned på færgen og have nogle fritter og en schnitzel, og så er vi klar igen, siger han.

Det er anden gang i karrieren, at Mads Pedersen vinder PostNord Danmark Rundt. Første gang var i 2017.

Dette års podie blev fuldendt af Mattias Skjelmose, der blev nummer to, mens Magnus Cort (EF-EducationPost) tog sig af tredjepladsen.