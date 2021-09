Drama under interview: Dansk VM-helt ramt af ildebefindende

Minutter efter, at 18-årige Gustav Wang trak i den regnbuestribede VM-trøje, måtte han ned at ligge, da han blev ramt af et ildebefindende midt i et interview

BRUGGE (Ekstra Bladet): Pludselig midt under et interview i mixed zone efter sin triumf i juniorernes VM-enkeltstart begyndte 18-årige Gustav Wang at svaje og svare usammenhængende på spørgsmål.

Svimmel og øjensynligt svært utilpas måtte han derpå hjælpes ned at ligge af landsholdslæge Lars Andersen. En soigneur løftede Wangs ben i vejret for at få blod til at løbe ham til hovedet. Imens stod juniorlandstræner Michael Berling og betragtede optrinnet med stoisk ro.

- Jeg så godt lige, at han ‘poppede’, men vi har både læge og soigneur til at tage sig af ham, så det er o.k., sagde Berling.

Tættere på begivenheden var der mere ængstelse og nervøsitet at spore blandt journalister og forbipasserende, men hurtigt stod det klart, at Wang formentlig blot var blevet overvældet af sin succes og overmandet af opmærksomheden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ernst van Norde

Det var under et interview med den amerikanske tv-journalist Gregor Brown, at Wang begyndte at svaje og virke konfus. Et stykke inde i interviewet bad ham om at begynde forfra, men han kunne stadig ikke samle tankerne, fortæller Brown.

- Pludselig sagde han, at han ikke kunne finde ordene, at han ikke rigtigt kunne tale. Og så måtte vi afbryde, siger Brown.

- Jeg har det mærkeligt. Jeg har det ikke godt, sagde Wang til en medarbejder fra den danske delegation, som bekymret spurgte til hans velbefindende.

Hurtigt kom Lars Andersen til, men Wang kunne øjensynligt ikke genkende ham. Andersen og en soigneur fik den 18-årige, svimle og utilpasse verdensmester lagt ned.

En cola med masser af sukker og nogle minutters hvile lod til at hjælpe, hvorefter Wang kunne stavre ud af teltet og videre til dopingtest.

- Han var lidt dehydreret og måtte lige ned at ligge, men der er styr på det. Alt er godt, sagde Michael Berling til Ekstra Bladet en halv times tid senere.

Endnu en halv times senere mødte Gustav Wang op til det obligatoriske pressemødet i mediecentret i koncerthuset i Brugge og var da helt på højkant igen.